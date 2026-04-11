Chivas visitará a Tigres este sábado en lo que muchos consideran un partido adelantado de Liguilla, debido al nivel que han mostrado ambos equipos en el Clausura 2026. Sin embargo, hablando precisamente de la Fiesta Grande, los primeros resultados de la Jornada 14 afectaron directamente a los felinos, quienes de momento se encuentran fuera de los puestos de clasificación.

Chivas se enfrentará a Tigres en la Jornada 14 del Clausura 2026

En el llamado Viernes Botanero se disputaron dos encuentros que movieron la parte media de la tabla general: Puebla enfrentó a León y Juárez se midió ante Tijuana. La Fiera logró quedarse con el triunfo en su compromiso, mientras que los Xolos hicieron lo propio en su partido, resultados que impulsaron a La Fiera hasta la sexta posición y a Xolos hasta el octavo lugar, desplazando a Tigres hasta el décimo sitio de la clasificación.

Actualmente, los felinos se encuentran compitiendo en dos torneos al mismo tiempo: la Concachampions y la Liga MX, situación que ha abierto el debate entre analistas y aficionados sobre si deberían priorizar una sola competencia. Si la decisión es mantenerse firmes en la lucha por el campeonato local, sumar puntos ante Chivas se vuelve una obligación inmediata para no comprometer su presencia en la Liguilla.

Gracias a su diferencia de goles, a Tigres le bastaría con un empate para volver a colocarse dentro de los ocho primeros lugares. Sin embargo, todo apunta a que saldrán a buscar la victoria, ya que un triunfo podría catapultarlos incluso hasta la sexta posición, dependiendo de otros resultados. Por ello, el Guadalajara deberá prepararse para enfrentar a un rival que peleará con intensidad durante los 90 minutos.

Atlas y América en serio riesgo de quedarse fuera de la Liguilla del Clausura 2026

Los resultados del viernes también tuvieron consecuencias para otros equipos importantes, ya que Atlas salió de los primeros ocho lugares tras los movimientos en la tabla, quedándose ubicado en la novena posición. Esta situación complica seriamente su panorama rumbo a la Liguilla.

Además, el América tampoco tiene asegurado su lugar en la Fiesta Grande, ya que se encuentra empatado en puntos con Atlas con 18 unidades, y únicamente la diferencia de goles mantiene a las Águilas dentro de los puestos de clasificación. De esta forma, los máximos rivales del Guadalajara enfrentan un serio riesgo de quedarse fuera de la Liguilla en este Clausura 2026.