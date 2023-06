Después de perder la Final del Clausura 2023 con Chivas, Roberto ‘Piojo’ Alvarado sufrió una nueva decepción, esta vez de carácter individual. El mediocampista ofensivo no estará con la Selección Mexicana en la Concacaf Liga de Naciones ni en la Copa Oro.

El Piojo, de buena campaña con el Rebaño, fue recortado por Diego Cocca, quien sólo lo tendrá en consideración para los amistosos ante Guatemala –el Tri ganó 2-0- y Camerún, el próximo sábado en San Diego.

Terminado el encuentro ante Guatemala, donde fue titular, Roberto Alvarado habló sobre la decisión de Diego Cocca: “Me quedo tranquilo. Al final me hubiera gustado poder ir, pero esa fue la decisión del cuerpo técnico, tranquilo”, afirmó el Piojo.

Alvarado fue un pilar del Rebaño en el Clausura 2023. (Imago7)

Pese a esto, Alvarado desea seguir mostrándose con el Tri: “Aprovechar estos dos partidos que sí voy a estar y más allá de eso me quedo tranquilo, desearle el mayor de los éxitos a los compañeros, siempre quiero que les vaya bien”.

Ve el lado positivo

En clave Chivas, “Piojo” Alvarado rescató lo positivo de no ir con el Tri a las competiciones internacionales: “Tenía mucho tiempo que no tenía pretemporada con mi equipo y ahora me va a tocar y tranquilo por eso”, indicó el futbolista rojiblanco.