No hay dudas de que el Guadalajara viene de tener un excelente partido ante Pachuca por la jornada uno del Clausura 2026. Mañana enfrentará a FC Juárez y la Liga MX ya da de qué hablar con una polémica designación debido a que Adonai Escobedo será el silbante en impartir justicia en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El último fin de semana el Rebaño Sagrado llevó adelante un brutal partido en el Estadio Akron los cuales selló con los goles de Armando González y Daniel Aguirre. En los primeros 45 minutos se mostró un equipo que sigue manteniendo un gran nivel de juego.

Por otro lado, el inicio del campeonato tuvo una polémica designación, ya que Marco Antonio Ortiz fue el encargado de impartir justicia en Chivas vs. Pachuca. Sin embargo, a diferencia del Apertura 2025 no hubo ningún tipo de acuchillada por parte del árbitro.

Adonai Escobedo va a dirigir Chivas vs. FC Juárez. (Foto: IMAGO7)

De todas maneras, la Comisión de Árbitros parece no darle descanso a jugadores, cuerpo técnico y directiva del Rebaño Sagrado debido a que decidió designar a Adonai Escobedo. No hay que olvidarse que el año pasado cobró un dudoso penal ante León y minutos antes no expulsó a uno de los atacantes de la Fiera que golpeó a José Castillo en el rostro.

¿A qué hora se juega Chivas vs. FC Juárez?

Como decíamos, Chivas enfrenta a FC Juárez mañana por la noche a las 21:10 del Centro de México en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El encuentro será transmitido por Azteca 7, pero en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Guadalajara.