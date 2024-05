El duelo de Ida por las Semifinales del Torneo Clausura 2024 entre las Chivas de Guadalajara y América se realizó el miércoles en la cancha del Estadio Akron, donde el guardameta de los azulcremas Luis Malagón fue presa de gritos y abucheos de los aficionados, pero esto le causó indagación.

Al guardameta de las Águilas se le olvidó que durante el encuentro estuvo arengando a los seguidores con las manos a gritarle, por lo cual recibió varios comentarios negativos que no le agradaron, sobretodo porque empezaron a lanzarle cosas, de manera equivocada.

Al finalizar el juego que el Rebaño Sagrado y las Águilas empataron sin goles, el arquero de los capitalinos dio unas declaraciones a Claro Sports donde claramente no salió muy conforme por el funcionamiento de su equipo, pero en medio de la charla interrumpió para ofrecer su punto de vista por los insultos del público.

“Me da risa la gente, luego dicen que la violencia que esto y que el otro, aprovechando, a mí no me incomoda, se me hace lo más bonito del futbol, porque en lo particular yo crecí con esto, te hace meter un gol y festejar”.

Foto: TUDN

“No calienta, pero da risa porque primero dicen que buscan el respeto y ahorita los escuchas aquí queriendo y mentando, pero bueno es lo bonito el futbol uno trabaja, pero volviendo al tema, vamos a ir buscar el triunfo y vamos a ir con todo. Dios quiera que logremos lo que queremos”, fue parte de lo que indicó Malagón en Claro Sports.

Chivas se juega el pase a la Final en el Estadio Azteca

La escuadra rojiblanca buscará su boleto a la Gran Final este sábado en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de Mexico visitando a las Águilas en un duelo de poder a poder que se verá en TV abierta por Azteca Siete y el Canal de las Estrellas de Televisa, te recordamos que en Rebaño Pasión también te llevaremos los detalles.