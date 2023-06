El debut en el Apertura 2023, ante León, está cada vez más cerca para las Chivas de Guadalajara, que aún confían en tener más caras nuevas en este mercado de pases. El Rebaño, de momento, sólo contrató a Óscar Whalley y Ricardo Marín.

Cuando terminó el último certamen, parecía claro que la prioridad era reforzar el ataque, aunque la llegada de Marín parece ser más una apuesta al hacerlo desde la Liga de Expansión. Lo cierto es que Veljko Paunovic ya tiene un panorama complicado para la primera jornada.

Y es que no sólo que el centrodelantero –¿Alan Pulido, Luca Martínez Dupuy?– todavía no llegó, sino que Paunovic ya sabe que no podrá contar ni con Alexis Vega ni con Roberto Alvarado para el encuentro de la primera jornada, frente a León.

Alvarado y Vega no estarán en la Jornada 1 (Imago7)

En el caso de Vega, ayer el Rebaño confirmó su lesión, la cual lo marginó de la Copa Oro. Justamente, en su reemplazo, fue llamado Roberto Alvarado, por lo que Paunovic no podrá contar con dos de sus principales figuras en el comienzo del certamen.

El tridente en el amistoso vs. Querétaro

Por lo pronto, Paunovic trabaja en la pretemporada con los jugadores que tiene a disposición. En el amistoso frente a Querétaro, con victoria por 3-1, el serbio alineó a un tridente conformado por Isaac Brizuela, Yael Padilla y Ricardo Marín.