En el Club Guadalajara saben que una victoria como visitantes ante Santos Laguna significaría más que los tres puntos, también la oportunidad de mantenerse en la cima de la competencia porque sus más cercamos perseguidores, que son Bravos de Juárez y Atlético de San Luis ya no lo alcanzarían.

Al menos en el papel el Rebaño Sagrado tiene todo en sus manos para llevarse los tres puntos en el TSM, pues los laguneros no viven su mejor momento al estar ubicados en la parte baja de la tabla de posiciones. Los rojiblancos han derrotado a León, al Atlético de San Luis, a Necaxa y a los Xolos de Tijuana.

El entrenador Veljko Paunović sabe que aún hay mucho por mejorar a pesar de imponerse a Tijuana a media semana, pues Chivas tuvo todo en sus manos para terminar con un marcador más abultado, pero les faltó mayor contundencia porque tuvieron un hombre de más desde el primer tiempo.

Por el momento Guadalajara marcha con 13 puntos en la cima de la competencia, producto de cuatro victorias y un empate, se mantiene invicto y eso es buen aliciente para los jugadores que tratarán de mantener el buen paso para alejarse de sus rivales que les están pisando los talones, pues un marcador adverso combinado con un triunfo de San Luis ante Pachuca, los podría relegar al segundo puesto.

Estos son los duelos de la Fecha 6 que ya arrancó el viernes: Puebla 1-0 Juárez y Tijuana 1-1 Mazatlán. El Rebaño visitará a Santos este sábado; Atlas vs. Toluca y América vs. León. El domingo, Toluca vs Querétaro; Pumas vs. Tigres de la UANL; Monterrey vs Cruz Azul. El lunes Pachuca vs. San Luis.