Veljko Paunovic, director técnico de las Chivas de Guadalajara, acaparó la noche del domingo con la atención de la prensa en la zona mixta de la Gala del Balón de Oro y reaccionó a las negociaciones para fichar a los delanteros Alan Pulido y Luca Martínez Dupuy en el mercado de pases para el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El entrenador del Rebaño Sagrado brilló en el pasado Clausura 2023, a pesar de ser su primera incursión en el futbol mexicano, al alcanzar la Gran Final pero eso no le bastó para superar en la votación a Guillermo Almada, quien se llevó el galardón al mejor técnico de la temporada 2022-2023 a Pachuca.

Paunovic, quien da los últimos toques a su plantel para el Apertura 2023, advirtió a los representantes de los medios que Chivas se mantiene en la búsqueda de opciones de refuerzo para sumar profundidad a una nómina limitada que esta temporada jugará Leagues Cup 2023 y Copa de Campeones Concacaf 2023.

El plantel del Guadalajara sumó para el Apertura 2023 a elementos como el atacante Ricardo Marín, campeón de goleo de la Liga de Expansión MX y al portero Óscar Whalley, proveniente de la Segunda División de España. Aunque esperan cerrar al menos a un jugador más de condiciones ofensivas, pero la llegada de Alan Pulido o de Luca Martínez Dupuy se encuentra trabada.

La reacción de Paunovic a las negociaciones de Chivas

Paunovic reaccionó a la consulta sobre las negociaciones y advirtió a los medios que “no hablamos hasta que nada esté hecho. Primero, no lo hacemos porque no es respetuoso hacia los clubes y jugadores; lo segundo es porque no queremos desvelar nuestras estrategias“.