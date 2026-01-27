La rivalidad entre Chivas y América es una de las más intensas del futbol mexicano, pero eso no ha sido un impedimento para que, a lo largo de la historia, algunos jugadores hayan vestido ambas camisetas o incluso hayan estado cerca de hacerlo. Ahora salió a la luz un caso que estuvo muy cerca de concretarse, pero cuyo desenlace tomó un rumbo completamente distinto, alejándolo no solo del Guadalajara, sino del futbol mexicano.

Se trata de Ralph Orquín, lateral izquierdo que llamó la atención del Rebaño Sagrado desde su etapa en FC Juárez, donde coincidió con Diego Campillo y ambos destacaron como una de las defensas más sólidas del equipo fronterizo. De acuerdo con información de César Luis Merlo, fue tras su regreso al América, club dueño de su carta, cuando Chivas decidió acercarse formalmente para intentar ficharlo.

El periodista argentino reveló en una transmisión en vivo que el Guadalajara se acercó directamente al América con la intención de fichar a Orquín en este mercado de invierno. Sin embargo, el propio Merlo aseguró que “hubo formas que no gustaron”, situación que terminó por enfriar y frenar por completo cualquier avance en las negociaciones entre ambas instituciones.

Chivas no fue el único club interesado en el lateral izquierdo. Según el mismo reporte, tanto Toluca como Tigres también intentaron hacerse de los servicios de Orquín. No obstante, ninguno logró convencer al jugador, quien tiene claro que no renovará con el América, ya que su contrato finaliza en verano y su prioridad es salir libre para buscar una oportunidad en Europa.

América intentó fichar a Diego Campillo para acompañar el regreso de Ralph Orquín

La historia entre Orquín, Campillo y ambos clubes tuvo un cruce interesante en el verano de 2025, cuando el préstamo del lateral terminó y debía regresar al América. En ese momento, la directiva azulcrema intentó fichar a Diego Campillo con la intención de renovar por completo su línea defensiva. Sin embargo, a Chivas le jugó a favor la cláusula de recompra incluida en la venta del canterano, lo que permitió su regreso al Guadalajara, donde se ha consolidado como una pieza clave en el proyecto de Gabriel Milito.