En medio de la gran cantidad de rumores que sobrevuelan sobre Armando González, Chivas rompió el silencio con una respuesta en redes sociales en la que lo muestra entrenando, por lo que no hay, de momento, acuerdo con Olympiacos.

Chivas regresó a los entrenamientos con el objetivo de llegar de la mejor manera al duelo contra Tijuana por el Apertura 2026. En medio de este contexto, el Guadalajara confirmó que de momento Armando González piensa en Xolos y que no hay acuerdo con Olympiacos de Grecia.

Son varios los reportes que indican que Hormiga quiere dar el salto a Europa ya que considera que es una oportunidad única para jugar en el Viejo Continente. A su vez, periodistas que cubren el día a día del Rebaño Sagrado señalaron que la directiva no aceptó ninguna oferta como informó Sport24 el pasado lunes.

En medio de este contexto, Armando González reportó este martes en Verde Valle a la práctica de Chivas de cara al juego contra Tijuana. Desde las instalaciones de la Perla Tapatía, se esperaba una respuesta del Guadalajara para saber si entrenaba ya que de no hacerlo significa que había acuerdo con Olympiacos.

Armando González quiere jugar en Grecia. (Foto: IMAGo7)

En medio de la ola de rumores que han surgido sobre Hormiga, el Rebaño Sagrado confirmó que el atacante de 23 años piensa en el juego contra Xolos por la Liga MX ya que en redes sociales lo mostró entrenando al 100%. De esta manera, desde la directiva rojiblanca dejaron claro que de momento no hay acuerdo con el equipo helénico.

¿Qué oferta espera Chivas de Olympiacos?

Esta tarde, Diego Ivey reveló en ESPN que el Rebaño Sagrado espera una oferta cercana a la cláusula de rescisión de su contrato. “El representante de Armando González sigue dialogando con el conjunto griego y están analizando cuál será la siguiente cifra. Lo que nos han comentado que tanto de Chivas como de ellos esperan una cifra alrededor de 12 millones más variables y de esta manera las negociaciones sean positivas”, informó el insider rojiblanco.

Y agregó: “Le ha dicho al representante así (pulgar arriba) en cuanto a números, salarios y tiempo. Solamente ahora está en manos de Chivas y Olympiacos para que se concrete esta situación. La familia de Armando González es futbolera y lo ha guiado, por eso cero indisciplinas, y le han dicho que es la oportunidad de oro”.