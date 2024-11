El Apertura 2024 aún no se termina para las Chivas de Guadalajara, que deberán disputar el Play-In frente al Atlas y luego, en caso de ganar, todavía jugar un partido más para meterse en la Liguilla. Ha sido un semestre de muchos altibajos para el Rebaño, con cambio de entrenador en pleno torneo. Lo que sí está claro es que hace falta una plantilla más potente para ser candidatos al título.

Mientras Arturo Ortega se quedará como interino, las Chivas demoran la elección de su nuevo entrenador. Parece haber pocas opciones disponibles y mucho hermetismo al respecto, ya que no aparecen nuevos nombres para tomar las riendas del primer equipo. A la espera de quién sea el elegido, hay una posición que será necesario reforzar.

Faltan opciones en el mediocampo de Chivas

Sea quien sea el próximo entrenador rojiblanco, el mediocampo parece ser una de las zonas donde se necesitan fichajes con urgencia. El Rebaño ha estado apelando en este torneo únicamente a Fernando González, Fernando Beltrán y Érick Gutiérrez, pero la creación de oportunidades no ha sido la esperada y la sensación es que falta, como mínimo, una variante que pueda aportar creatividad y juego asociado.

En esa zona, Chivas ha sufrido por el bajo nivel de Víctor Guzmán, quien llegó a ser contemplado incluso como una especie de mediapunta, gracias a su capacidad rematadora. Pero el Pocho ha perdido finura en los pases y aporta poco a la generación de juego.

Aguirre y Govea, fichajes que casi no se utilizaron

Govea no ha sido solución para el primer equipo de Chivas (Imago7)

La necesidad de reforzar el mediocampo no es nueva para Chivas, pero en el último mercado se decidió apostar por Daniel Aguirre y Omar Govea, dos futbolistas que casi no han tenido protagonismo a lo largo de este certamen. Aguirre, de hecho, ni siquiera debutó oficialmente como rojiblanco, mientras que el ex de Rayados fue utilizado mayormente como recambio y no como titular.

¿Y en las Fuerzas Básicas? Los jóvenes mediocampistas que asoman en Chivas

Cabe recordar que Chivas deberá definir si contempla o no a Sebastián Pérez Bouquet , quien deberá tras finalizar su cesión en Juárez. Y asimismo, en el Tapatío aparece principalmente el nombre de Saúl Zamora , interior mixto con buena capacidad defensiva pero también llegada al área desde segunda línea. Luis Ledesma es otro joven con características que podrían ser útiles en la plantilla del primer equipo.