Chivas se mantiene firme en su tradición de jugar únicamente con futbolistas mexicanos, una característica que llena de orgullo a la institución, aunque también representa un reto constante al momento de buscar refuerzos. En los torneos recientes, esta situación se ha resuelto en parte con la llegada de jugadores provenientes de la MLS, mercado que ha ofrecido opciones interesantes para fortalecer el plantel rojiblanco.

Sin embargo, dentro de la propia Liga MX existen futbolistas que han despertado el interés de la afición rojiblanca, que constantemente pide verlos con la camiseta del Guadalajara. Uno de los nombres que más ha sonado en redes sociales es el de Denzell García, mediocampista de 22 años que actualmente milita en los Bravos de Juárez y que se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del futbol mexicano.

La afición lleva meses pidiendo el fichaje de Denzell García.

De acuerdo con el periodista René Tovar, del diario Récord, hasta el momento ningún club ha iniciado negociaciones formales con Juárez por el fichaje de García, esto incluso en medio de rumores que lo colocaban en la órbita de equipos como Monterrey y América, instituciones con las que el Guadalajara ya compitió recientemente en el mercado invernal por el fichaje de Brian Gutiérrez.

El perfil de García encaja principalmente como mediocampista de contención, una posición en la que podría competir directamente con Fernando González dentro del esquema rojiblanco. Por ello, queda la incógnita de si la directiva del Guadalajara decidirá iniciar conversaciones en el futuro cercano, especialmente antes de que otro club se adelante con una oferta formal que complique cualquier intento de fichaje.

Chivas tiene buena relación con la directiva de Juárez debido a los constantes préstamos

Un factor que podría facilitar cualquier posible negociación es que la relación entre las directivas de Chivas y Juárez se ha fortalecido en los últimos años, principalmente gracias a los constantes movimientos de jugadores entre ambas instituciones. Varios futbolistas rojiblancos han sido enviados a préstamo con los Bravos y posteriormente han regresado mediante cláusulas de recompra, siendo Diego Campillo uno de los casos más exitosos de esta estrategia.