Teun Wilke es uno de los jugadores de Chivas que no entra en planes para el Clausura 2026. El delantero mexico-neerlandés no realizó la pretemporada completa con el equipo y, hasta el momento, se mantiene analizando su futuro. Existen varias opciones sobre la mesa que no han terminado de formalizarse, pero tampoco pueden darse por descartadas, ya que su situación continúa abierta en este mercado de pases.

De acuerdo con los reportes más recientes, Pumas y Atlante han preguntado por su situación. En el caso del cuadro universitario, incluso habrían acudido a Verde Valle para observarlo de cerca. Sin embargo, todo apunta a que esa alternativa se ha ido enfriando, por lo que la posibilidad de que Wilke llegue a la UNAM se ha convertido en la más lejana dentro de sus escenarios actuales.

El periodista César Huerta reveló que Pumas sí tocó la puerta de Chivas para conocer condiciones por el delantero, aunque lo habría hecho con menor seriedad que Atlante. El conjunto azulgrana ya realizó acercamientos formales con el Guadalajara para conseguir un préstamo por Wilke, pensando en fortalecer su plantel rumbo a su posible “ascenso” a la Liga MX el próximo semestre, lo que coloca a los Potros como la opción más firme hasta ahora.

“Hay versiones de que Pumas ha preguntado por el propio muchacho Teun Wilke. Sí ha preguntado, pero con menos interés. Atlante sí, muy formal. La idea es prestarlo y plantarle una opción de recompra”, comentó Huerta.

Por si fuera poco, Pumas ya fichó a un delantero para el Clausura 2026, anunciándose la contratación del brasileño Juninho Viera, lo que alejaría aún más a Wilke de Ciudad Universitaria. Por lo tanto, la opción del Atlante es la que se ve más seria, aunque no debe descartarse la posibilidad de que salga al futbol europeo, aprovechando que tiene pasaporte comunitario, pues cabe recordar que ya ha sido buscado desde el Viejo Continente.

La competencia en la delantera de Chivas será aún más brava en el Clausura 2026

En caso de continuar en el Guadalajara, la competencia será todavía más dura que el semestre anterior. Wilke tendría que pelear minutos no solo con Armando González, sino también con Ángel Sepúlveda, Sergio Aguayo y Ricardo Marín, quienes participaron directamente en los goles de la victoria 0-4 ante Irapuato. Esto significa que la lucha interna por un lugar en el ataque rojiblanco será intensa y presionará incluso al propio Otaku del Gol.