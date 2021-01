Carolina Jaramillo criticó a quienes van a reality show al afirmar que no me gustaría cortar mi carrera

Carolina Jaramillo, mediocampista del equipo Femenil de las Chivas de Guadalajara, asumió con responsabilidad su nueva faceta de líder dentro de un renovado plantel rojiblanco y cuestionó a las jugadoras que cortan sus carreras para participar en algún "reality show" al reconocer que "el futbol me apasiona bastante", por lo que descartó de momento hacerlo y quizás en un retiro. Todo esto, durante una videoconferencia de prensa, en la previa a la tercera jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil.

La poderosa volante del plantel femenil del Club Deportivo Guadalajara se ha erigido en una figura primordial dentro de la alineación principal del director técnico Edgar Mejía en el inicio de este campeonato, a tal punto, que ha integrado el 11 ideal de la Liga MX Femenil de manera corrida en las primeras dos fechas y ahora busca extender ese bueno momento, el lunes, cuando recibirán a Santos Laguna en el Estadio Akron, por la tercera jornada.

Jaramillo, luego de cumplir con la sesión matutina de este viernes compareció a la videoconferencia de prensa, en la que fue consultada sobre quienes se van a "reality shows" y reconoció que "respeto mucho su decisión. En lo personal, me lo han preguntado mucho, pero no me gustaría cortar mi carrera, porque estas hablando de seis meses o más, siento que ahorita a lo mejor no, quien sabe más adelante, ya en un retiro, pero no me pasa por la cabeza. El futbol me apasiona bastante y a lo mejor a ellas no, por ejemplo, Norma (Palafox) ya vivió ese reto de estar en un reality show, que es Exatlón y lo respeto mucho, es algo diferente a lo que ella nos llegó a platicar y a lo mejor sacas cosas que no sabías que tenías, pero en lo personal, ahorita no me gustaría participar".

La volante de las Chivas Femenil, en cuanto al recambio que se dio en la plantilla durante el pasado mercado de pases, afirmó que "se fueron muchas jugadoras. Creo que es una responsabilidad bastante grande, siento que tengo el liderazgo para aportarlo, esa capacidad es lo que hace grande a un equipo y a una jugadora. Muchas de mis compañeras así me ven, como una líder en el equipo y la verdad, sí es una responsabilidad grande, pero me gusta, porque siento que está sacando mi máximo".

Sobre ese liderazgo que debió asumir en el Rebaño Sagrado, agregó que "desde que llegué a Chivas me lo hicieron saber, que era una jugadora de experiencia que tenía que contagiar a mis compañeras y así lo vengo haciendo. Tengo un carácter muy fuerte, todas me conocen que cuando algo no sale bien en el equipo me molesto, porque confío en cada una de nosotras y sé que puede salir bien. No nada más me gusta aportar dentro de la cancha, sino también afuera".

Carolina Jaramillo, en cuanto al favoritismo del equipo, reaccionó y señaló que "apenas van dos jornadas, hemos ganado los dos partidos y creo que no hemos llegado a nuestro máximo, se han dado los resultados por el trabajo de cada una de nosotras, en colectivo e individual. La temporada pasada nos quedamos en Cuartos de Final y me gustaría llegar más lejos y confío en el equipo. Sé que se fueron jugadoras muy grandes, con experiencia, pero confío en cada una de las que están ahorita en Chivas".

¿Tras brote de COVID-19 en Monterrey, se fortalecerán protocolos también en Liga MX Femenil?

La volante de las Chivas reconoció que "sí, la verdad, nos toman igual de en serio que los hombres. Nos hacen pruebas, de repente cada semana, cada 15 días, dependiendo de los resultados. Nosotras como el varonil estamos muy enfocadas y siguiendo los cuidados que nos dicen, igual no salimos a la calle y con precaución si lo llegamos a hacer por alguna circunstancia, pero nos estamos cuidando muy bien". Argumentó que "nosotras aquí tenemos una doctora muy estricta que cada día nos está diciendo lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo se cuida el equipo rival. Creo que es una parte que a lo mejor sí afecta, en dado caso que el equipo no se cuide bien. Yo, en lo personal, nunca he tenido Covid, gracias a Dios, así que si me llega a dar es algo que a todas en cualquier momento nos puede dar, pero seguir con los cuidados que es lo importante".