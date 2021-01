Chivas: El sabio consejo que Ramón Morales le envió a Fernando Beltrán

Ramón Morales, legendario mediocampista de las Chivas de Guadalajara durante la primera década este siglo XXI, ofreció su humilde consejo al canterano Fernando Beltrán y a quien le recomendó evitar caer en desesperaciones por no entrar en la consideración del actual cuerpo técnico rojiblanco, que lidera Víctor Manuel Vucetich, como parte del 11 titular del Rebaño Sagrado con miras al próximo Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX.

Los integrantes del primer equipo del Club Deportivo Guadalajara, que celebraron las fiestas de año nuevo junto a sus respectivas familias, se reencontraron este sábado en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para comenzar el proceso de preparación para el debut del viernes frente al club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, que significará el partido inaugural del calendario del Guard1anes 2021.

El "Nene" Beltrán, como se conoce en el entorno del futbol mexicano al volante canterano de las Chivas, vio disminuir de manera intempestiva sus minutos en cancha y su ausencia en las alineaciones jornada tras jornada en el Guard1anes 2020, desde la llegada del "Rey Midas" Vucetich al banquillo del Guadalajara, por lo que pasó de ser uno de los prospectos más importantes del Rebaño Sagrado y de la Liga MX en la actualidad a retornar al ostracismo de la suplencia.

���� Se acerca el comienzo del GURD1ANES 2021



�� Aquí les dejamos el calendario del Rebaño de este certamen ����



¡VAMOOOOOOS! pic.twitter.com/hfUk5R0QJU — CHIVAS (@Chivas) January 2, 2021

"Ramoncito" Morales, tras ser consultado sobre el caso del "Nene" Beltrán, no dudó en enviarle un mensaje o un consejo durante una entrevista para el programa Líderes del Rebaño, en el que le pidió que no desespere en estos momentos difíciles, pues también forman parte del proceso formativo en la carrera de todo futbolista exitoso.

:bandera_mc::cámara_de_cine: Así fue el Camino del Rebaño en el #Guard1anes2020 :círculo_rojo::círculo_blanco:️:círculo_azul_grande: :cabra: pic.twitter.com/gVjVjPVsrg — CHIVAS (@Chivas) December 10, 2020

El legendario volante zurdo de las Chivas le aconsejó "que siga trabajando, que cuando estaba jugando mantuvo los pies en la tierra y ahora que no está jugando tampoco se meta abajo de la tierra. Son procesos y la madurez de un futbolista viene de las situaciones difíciles". Morales agregó que "hay un entrenador que a veces decide bien y a veces no, a veces nos gusta lo que decide y a veces no, pero no le demos pie a que tenga la razón. La única forma de “hablar” es trabajar de la mejor manera".