Chivas probará de nuevo protocolo con afición, previo al Clásico Nacional y al Preolímpico de Concacaf

La directiva de las Chivas de Guadalajara sí enviará la solicitud a la autoridad sanitaria para recibir aficionados en su partido de la octava jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX, en que recibirá a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron, donde acogerían a unas 11 mil personas el domingo 28 de febrero, para probar su protocolo con miras a su siguiente compromiso en casa: el Clásico Nacional frente al América en la undécima fecha y el Preolímpico de la Concacaf, clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El alto mando del Club Deportivo Guadalajara, en las próximas horas, mandará su petición formal a la mesa de salud del estado de Jalisco, para recibir aficionados en las tribunas del inmueble zapopano en el duelo contra Pumas de la UNAM, según el reporte del periodista Jesús Hernández, en un despacho para La Afición del diario Milenio, que adelantó que serían un total de 11.000 personas, a las que se permitiría el ingreso para presenciar este encuentro.

Una fuente confirmó a La Afición en su despacho del lunes, que Chivas pretende llevar a cabo los protocolos para recibir al 25% del total del aforo del Gigante de Zapopan, unas 11 mil personas, cantidad menor a la que anunció el viernes la mesa de salud de Jalisco. En principio se había hablado de un porcentaje de 35%, pero el periodista de Milenio señaló que sólo entraría un 10% menos. La confianza de la dirigencia rojiblanca se basa en la efectividad que tuvo la prueba piloto frente al América en noviembre pasado y que permitió la entrada de casi cuatro mil personas y los protocolos se cumplieron a cabalidad. Con lo que se pudo detectar las áreas de oportunidad para mejorar el control, por ejemplo, los puntos de acceso, ese es el tema que han estado repasando para que el ingreso al recinto sea más expedito.

A diferencia de ese duelo de noviembre contra las Águilas en la Liguilla del Torneo Apertura Guard1anes 2020, para este duelo frente a los universitarios, las novedades serían la venta de alimentos: Serán dos tipos de comida, empaquetadas y también se ofrecerá agua y refrescos. Sobre el expendio de cerveza, uno de los puntos en que los clubes recuperan la inversión, no se descarta, pero el despacho firmado por el periodista Jesús Hernández "en este momento no hay certeza de si venderán o no este tipo de bebida embriagante".

��ATENCIÓN ��@jhernandez83 nos tiene el reporte de que 11000 aficionados estarían para el duelo entre Chivas y Pumas.



Además de todas las medidas para este juego ⚽️. pic.twitter.com/MzUrMkVRLn — W Deportes (@deportesWRADIO) February 15, 2021

Hernández, citando a su fuente en Chivas, advirtió que "las barras o grupos de animación no están autorizados para este duelo contra los Pumas, pueden ingresar, pero no juntarse en la zona que ya se tenía designada para los grupos de animación, de momento no habrá permiso para que entren los barristas en bloque". Agregó que los precios irán desde 215 a 1.160 pesos en la zona Chivas Premier. El anuncio oficial se realizará en los próximos días, la intención de la institución rojiblanca es enviar la petición a la mesa de salud de Jalisco esta semana y poder seguir los protocolos que sí funcionaron contra América, para ese duelo de la octava jornada ante Pumas de la UNAM en el Estadio Akron y repetirlo el 14 de marzo frente a las Águilas y a partir del 18 de marzo, en el Torneo Preolímpico de la Concacaf a Tokio 2021.

Hasta el momento, @Chivas no ha mandado solicitud al Gobierno del estado para el acceso al público en la Fecha 8; están a la espera de las disposiciones de la Mesa de Salud. Funcionó el porcentaje que ingresó en la prueba piloto en nov pasado, se maneja entre 15% al 25%. — Natalia León (@_NataliaLeon_) February 16, 2021

En Chivas esperan que les aprueben el 25 por ciento que hay de tope para ingresar aficionados. En números son 12400 personas. La autoridad puede determinar que sea menos del 25 por ciento del aforo. Ya enviaron protocolo para el duelo contra Pumas — Raymundo González (@rgtito) February 15, 2021