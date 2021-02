Qué fue de: Alberto Medina, el venado campeón con Chivas en el Apertura 2006

Alberto Medina, inolvidable delantero de las Chivas de Guadalajara, figuró en el redil desde su llegada a las Fuerzas Básicas y debutó muy joven hasta salir campeón en aquel inolvidable Torneo Apertura 2006 de la Liga MX, en que le arrebataron al título a Toluca, pero tras su salida del Rebaño Sagrado después de 12 años, su carrera fue en picada hasta el retiro del futbol mexicano. Es por ello, que en Rebaño Pasión este lunes recordamos su trayectoria en nuestro especial: "Qué fue de", el recordado "Venado".

El habilidoso atacante de extensa trayectoria en el Club Deportivo Guadalajara, nació en la ciudad de Culiacán (Sinaloa), se desarrolló en las Fuerzas Básicas de Verde Valle y debutó el 20 de agosto de 2000, con apenas 17 años de edad, en la derrota 3-1 ante León en el Estadio Jalisco, donde a partir de ese instante comenzaría a desarrollar una carrera como referente de ataque con la playera rojiblanca.

Uno de los jugadores más destacados de las Chivas durante la primera década del siglo XXI fue sin duda: "El Venado" Medina, como se le conocía al hábil atacante en el entorno del futbol mexicano. Desde sus primeros partidos con la playera rojiblanca demostró que era un jugador desequilibrante, gracias a su velocidad en el campo, por lo que no tardaron en llegar las convocatorias a la selección mexicana de mayores tras brillar con la categoría Sub-20 en el recordado torneo Esperanzas de Toulon (Francia) en 2003, así como las ofertas desde Europa.

Medina hizo una gran asociación con Omar Bravo en el ataque de Chivas, lo que catapultó su carrera hasta convertirse en una pieza fija en el Tri con Ricardo La Volpe, quien tras su primer llamado en 2003 para un amistoso en que empataron 0-0 con Brasil, lo incluyó en su convocatoria para la Copa Confederaciones de Alemania 2005. En dicha competición, el "Venado" se desempeñó como un buen revulsivo del equipo nacional al disputar cuatro partidos, para acumular 172 minutos con la playera mexicana.

El hábil atacante del Guadalajara, un año después, logró el campeonato del fútbol mexicano con las Chivas, para así acabar con la sequía de nueve años del Rebaño Sagrado sin levantar el título de la actualmente conocida Liga MX y que significó el primer título en la era de Jorge Vergara como dueño de la institución y un recordado trofeo por leventarlo en una Liguilla a la que llegaron por la reclasificación o repesca. Sin embargo, el "Venado" no fue convocado para el Mundial de Alemania 2006. No obstante, fue una pieza recurrente en las posteriores listas, para disputar la Copa Oro en sus ediciones: 2005, 2007 y 2009. También jugó la Copa América de Venezuela 2007 y finalmente, fue incluido en la lista definitiva para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Sin embargo, no disputó ningún minuto.

Alberto Medina, después de 12 años dentro del redil, abandonó al Rebaño para irse a Pachuca en 2012 -vía draft- con un contrato de cinco años. Sin embargo, no rindió lo que se esperaba y fue cedido a Puebla un año más tarde. De ahí, su vida futbolística siguió en picada y fue un constante peregrinar al pasar por Jaguares de Chiapas entre 2014 y 2015, después bajar a la extinto Ascenso MX, primero con Alebrijes de Oaxaca (2015-2016) y posteriormente al Coras Tepic (2016-2017). Recientemente, el "Venado" formó parte del reconocido "reality show" atlético en Estados Unidos: Exaltón, cuya edición de 2020 conquistó de forma contundente y se mantiene alejado del futbol, pero con muy buena forma física en sus casi 40 años.