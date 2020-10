¿Debe mantenerse Antonio Briseño como titular en la defensa central vs. Cruz Azul?

�� “Si no te enamoras de Chivas, la verdad que no te corre sangre en las venas. Para mí esto es lo más cercano de vivir en la elite mundial. Puedes jugar Champions y todo, pero estar en un equipo como Chivas no se explica con nada”: Antonio Briseño. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/8LbZqWLPmC