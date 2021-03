La exigencia de Edgar Mejía para jugadoras de Chivas Femenil que cumplieron en el Clásico Nacional

El técnico de las Chivas de Guadalajara Femenil, Edgar Mejía manifestó que el triunfo en el Clásico Nacional 4-2 dentro del Torneo Guard1anes 2021 por la Liga MX Femenil, fue dedicado para toda la afición que la ha pasado mal en los últimos tiempos, pues sus jugadoras cumplieron a cabalidad con la exigencia de brillar en la cancha.

En conferencia de prensa, tras el duelo donde el Rebaño Sagrado sacó el orgullo para imponerse a las Águilas, el “Chore” Mejía afirmó que se cumplió con el objetivo que pidió a sus jugadoras, por lo que dedicó su primer triunfo en un Clásico como timonel rojiblanco, a todos los seguidores que viven momentos complicados: “Lo de hoy era para la gente, para que disfrutaran y ahí lo tienen. Por supuesto queremos llegar bien a lo último del torneo, pero hoy el objetivo fue que se brindaran al máximo, les exigí que brillaran, que jugaran con toda la confianza y así lo hicieron”.

“Obviamente estoy muy contento por las jugadoras, se merecen totalmente el resultado de hoy, un resultado justo a mi manera de ver y vamos por más. Hoy al principio en la charla entre otras cosas el objetivo era transmitir a todos los aficionados que no nos han dejado de apoyar, la situación del país sigue complicada y el medio hoy fue el futbol para que mucha gente pudiera tener una noche feliz. Fue el objetivo que se trazaron las jugadoras, transmitir por medio del futbol alegría, emoción y lo llevaron a cabo de forma estupenda, siempre respetando al rival. Fue un gran partido, un partido digno de un Clásico y estoy orgulloso”, explicó el estratega de las Chivas.

Además del buen futbol que mostraron las futbolistas del Rebaño Sagrado Femenil contra el acérrimo rival, Mejía destacó la determinación con la que encararon los 90 minutos, pues considera que eso fue clave para imponer condiciones desde el inicio del encuentro donde supieron resolver las adversidades que se fueron presentando.

“Cada partido hemos encontrado un buen análisis y nos estamos apegando al plan que entrenamos en la semana, ni más ni menos. Vimos áreas de oportunidad en las que podíamos atacar y en qué nos debíamos prevenir un poco. Lo que no podía faltar era la garra y determinación. Fue un partido no tan lindo en cuestión de que no pudimos conectar muchos pases como en otros partidos, pero lo que se hizo fue lo que se entrenó”, mencionó Edgar Mejía.

Fue el primer triunfo de Mejía en un Clásico como técnico de Chivas

De los cinco Clásicos que había dirigido Edgar Mejía en el banquillo de Chivas, es el primero que gana, por lo que no pudo ocultar su satisfacción: “No lo voy a ocultar, traía esa cuenta pendiente como líder del equipo y en lo personal. Espero vengan muchos más, hoy nos tocó ganar y contento, desde mañana ya estaremos pensando en el partido que viene”.

�� “No lo voy a ocultar, traía esa cuenta pendiente (ganar un Clásico) como líder del equipo y en lo personal, espero vengan muchos más. Hoy nos tocó ganar y contento, desde mañana ya estaremos pensando en el partido que viene”: Chore Mejía. @ASMexico pic.twitter.com/IWsS2ILwwR — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) March 28, 2021