Ex Chivas critican actitud de Oribe Peralta en la polémica generada tras el Clásico Nacional

Sergio Lugo y Camilo Romero, recordados ex jugadores de las Chivas de Guadalajara, se sumaron a las criticas y reprobaron la acción de un experimentado como Oribe Peralta al intercambiar playeras tras caer en el Clásico Nacional ante el club América, por lo que consideraron que el delantero ya va de salida, luego de haber participado unos minutos en la derrota del sábado ante las Águilas en un Estadio Azteca a puertas cerradas por la pandemia del coronavirus o Covid-19.

El ex mediocampista y campeón en 1987 con el Club Deportivo Guadalajara, Sergio Lugo, reconoció que Oribe Peralta es uno de los mejores atacantes de la última década, pero ya se encuentra en el declive tras cumplir su mejor ciclo, por lo que afirmó en una entrevista publicada por Espn que "los valores han cambiado y no se está respetando tanto la camiseta" y agregó que el delantero "ahorita está aprovechando que Chivas le dio un contrato y que Tomás Boy lo apoyó para ir".

Lugo reconoció en el "Cepillo" Peralta que "es una extraordinaria persona, pero ya va de salida y Vuce (Víctor Manuel Vucetich) lo que hace es utilizarlo los pocos minutos que sabe que le puede rendir, aunque, obvio, es muy difícil que ante la adversidad, como entró en el clásico, es muy complicado que resuelva el partido". Lo que le cuestiona al delantero es que no se haya comportado como debía ser y refirió que "fue lamentable que haya cambiado camiseta. Jugué 12 años en Chivas y más de 400 partidos y lo único que sentíamos era el compromiso de ganar, que era prohibido perder, y las broncas en la cancha fueron una señal de la rivalidad que había contra América y lo que significaba ese Clásico".

�� ¿Mercenarios? ¿Nulo amor hacia @chivas?



�� ‘Bofo’ Bautista sabe lo que significa la rivalidad ante el @ClubAmerica

��Se les fue con todo a Oribe Peralta y a Uriel Antuna pic.twitter.com/JvUpanZlhm — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 21, 2020

El ex volante de las Chivas en la década de los 80 agregó que "no puedes cambiar la camiseta con el acérrimo rival en lo que es el partido del año. Creo que fue un error importante". En cuanto a la posibilidad de prescindir de Oribe Peralta al culminar este Guard1anes 2020, aclaró que se debe "juzgar si ya es para darle las gracias. Solo Víctor (Vucetich) sabe su rendimiento, pero sus mejores años ya pasaron. El error fue de Tomás Boy por llevarlo, pues número uno: no puedes traer a un jugador que representaba los colores del América y ya no es el Oribe que, por ejemplo, nosotros llevamos a la Selección Nacional en 2013".

Camilo Romero, ex defensor del Guadalajara, cuestionó también la actitud asumida por Oribe Peralta al término del Clásico Nacional y señaló que "los momentos cuentan mucho para poder saludar, o platicar con amigos. Después de la derrota contra Chivas y por la forma como se dio, creo que estaba de más saludar a jugadores del América y quedarse en la cancha. Más que nada por respeto a la afición, sabiendo el profesionalismo que tiene él". Añadió que "me parece que había otros espacios y otros tiempos para hacerlo", pues "queremos la camisa, me uno a ellos; tienen el derecho y la razón a expresarse. Si el resultado hubiera sido positivo para Chivas, nada hubiera pasado". El ex zaguero sostuvo que "para mí, no fueron los tiempos para que él llegara a Chivas, por su edad y por lo que ya venía pasando de lesiones en otros equipos".