En Chivas están tratando de encontrar desesperadamente la solución para la falta de goles que presenta el primer equipo rojiblanco, en donde el entrenador Ricardo Cadena ha estado probando varias alternativas para poder ser un equipo contundente, en donde José González logró romper la sequía sin marcar que se alargó durante 227 minutos en este arranque del Apertura 2022.

El Tepa es un futbolista que ha llevado todo su proceso de formación en la escuadra del Guadalajara, en donde inclusive el conjunto rojiblanco decidió enviarlo durante unos meses al Tuledano de la Segunda División de España para que continuara con su proceso de maduración en el balompié.

Sin embargo, el exdirector deportivo del Rebaño, Francisco Gabriel de Anda, aseguró que él hubiera preferido darle el voto de confianza al canterano en lugar de contratar a Santiago Ormeño para reforzar el ataque, aunque espera que llegue en buen ritmo para que colabore con la causa de la escuadra tapatía.

“Lo del Tepa González, lo conozco desde muy chavo, jugador del Tapatío que Cadena conoce muy bien, para mí hubiera sido mi prioridad. Le dieron minutos, juega y hace un gol, para mí era la primera opción. Ormeño puede sumar y puede aportar, pero la versión de Puebla, no la versión del León. Un jugador que hace mucho tiempo no hace goles, no tiene ritmo de partido. Hay que ver cómo llega, pero para mí no hubiera sido la primera opción; sin embargo, aplaudo que llegue a Chivas”, declaró en ESPN.

¿Cuándo jugará de nuevo el Rebaño?

El chiverío entrenó ligero este domingo en Torreón para posteriormente regresar a la Perla de Occidente, en donde entrenará lunes y martes para disputar su próximo partido el miércoles contra el León en la cancha del Estadio Akron, duelo que fue adelantado debido a que los rojiblancos tienen un compromiso el 22 de julio contra la Juventus en Las Vegas.

