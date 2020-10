Gobierno de Jalisco afirma que Botón de emergencia no afectará a Chivas y desea calificación a Liguilla

Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, aseguró este miércoles a través de una transmisión en vivo que la implementación del novedoso Botón de Emergencia, para tratar de controlar una probable segunda ola de contagios de coronavirus o Covid-19 en la región, no afectará al desarrollo del calendario del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX y aprovechó para desear la calificación de las Chivas de Guadalajara a la próxima Liguilla.

El plantel principal del Club Deportivo Guadalajara este miércoles continuó la preparación para su siguiente duelo, frente a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario de la capital de la república, en el marco de la Jornada 16 del Torneo Guard1anes 2020 y en el que busca sumar puntos que le permitan acercarse al menos al séptimo lugar, último puesto que otorga un boleto de privilegio con localía en la reclasificación a la Liguilla, una instancia en la que se han ausentado durante los últimos tres años.

El gobernador de Jalisco afirmó que haber activado el Botón de Emergencia no afectará a la actividad deportiva de carácter profesional en la entidad: Chivas, Atlas, Leones Negros y Charros de Jalisco, este último en el beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. El mandatario, en una transmisión en vivo a través de las redes sociales, fue consultado sobre la Liga MX y una posible suspensión, a lo que respondió: "No. Hay juegos, sin gente. Sigue normal, hay partidos, pero sin gente", reiteró y agregó su deseo con los rojiblancos: "¿Qué va a pasar? Me encantaría que calificáramos a la Liguilla y que ya vieramos a ver qué sigue. Siguen los juegos normales, sin público, nada más".

Fernando Petersen Aranguren, secretario de salud en Jalisco, reconoció que "se han alcanzado los límites de incidencia y la ocupación hospitalaria". Lo que motivó a la activación del llamado Botón de Emergencia por parte del Gobierno.

Enrique Alfaro aseguró que "no vamos a dejar de trabajar, lo que vamos a hacer es dejar de pasear" y añadió que "serán 14 días de esfuerzo ciudadano para cortar con los contagios, medida que inicia a partir de este viernes". La medida iniciará este viernes 30 de octubre y finaliza el 13 de noviembre.

