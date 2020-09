José Juan Macías ha sido el único delantero disponible en todos los partidos de Chivas en el Guad1anes 2020 de la Liga MX

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, ha sido el único constante en el once inicial rojiblanco durante el comienzo de este Torneo de Apertura o también llamado Guard1anes 2020 de la Liga MX y ha debido soportar en sus hombros el peso de una anémica ofensiva tapatía, a pesar de contar con un plantel basto en atacantes, solamente el juvenil ha podido estar disponible para todos los partidos de este semestre.

El estelar canterano del Club Deportivo Guadalajara, quien este viernes culminó la preparación en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con miras al partido del sábado frente a los Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León, lideró un extenso grupo de atacantes para este semestre, pero ha sido el único en estar disponible en las siete fechas ya disputadas.

La directiva de Chivas, previo al comienzo de este Guard1anes 2020, decidió tener una aparente sobre población de atacantes con la presencia de José Juan Macías, Alexis Vega, Ronaldo Cisneros, Oribe Peralta y el regreso del zurdo Ángel Zaldívar. Sin embargo, han sufrido para encontrarle un socio al juvenil en este semestre por factores como: coronavirus, expulsiones, lesiones y hasta indisciplinas, que han influido en la conformación de las duplas de ataque, ya que Vega y Cisneros contrajeron Covid-19 tras la participación rojiblanca en la Copa GNP por México. Unos días después se sumó a la lista el "Cepillo" Peralta, como lo analizó una publicación del diario deportivo Récord.

Alexis Vega se ausentó por Covid-19, luego por expulsión y después por indisciplina

Las ausencias inesperadas tras la pretemporada le permitieron al "Chelo" Zaldívar iniciar como titular este Guard1anes 2020 junto a Macías. Pero unos días antes de la segunda fecha contra Santos Laguna, sufrió una fuete lesión muscular que hasta el día de hoy lo ha mantenido alejado de la acción y no ha podido reaparecer tras seis jornadas.

Alexis Vega es el que más ha padecido, ya que logró recuperarse del coronavirus para la cuarta fecha ante Juárez, pero se hizo expulsar tras media hora en el campo, ausentándose para la siguiente jornada. Cuando se vislumbraba que volviera al once titular fue sorprendido en un acto de indisciplina con Uriel Antuna, por lo que fue separado del plantel. En tanto, Ronaldo Cisneros y Oribe Peralta no han podido recuperar por completo su mejor versión física y futbolística, por lo que el mismo Vucetich se vio en la necesidad de enviarlos al Tapatío y a la Sub 20, respectivamente, para que retomen ritmo en competencia.