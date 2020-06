La emotiva anécdota de Marco Fabián a 15 años de la goleada histórica a Boca Juniors en la Copa Libertadores 2005

Marco Fabián, ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara y actual jugador del club catarí Al-Sadd, rememoró su emotivo anécdota que este martes cumple ya 15 años, durante la inolvidable victoria 4-0 sobre el argentino Boca Juniors en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2005 y de la que fue parte como integrante del protocolo en el Estadio Jalisco al ser uno de los guías de la bandera amarilla del Fair Play de FIFA y luego como balonero.

El canterano del Rebaño Sagrado, durante una entrevista publicada por el portal Mediotiempo, rememoró con ternura aquel episodio que vivió con apenas 15 años de edad y señaló que "recuerdo perfecto ese momento y mi emoción de poder portar la bandera en ese momento y el poder vivir el partido desde la cancha, era la emoción como si fuera a jugarlo".

Marco Fabián recordó el episodio hace un tiempo en su cuenta de Instragram

Fabián de la Mora argumentó que "en ese año (2005) se empezaba a ver que los jugadores de Fuerzas Básicas podíamos ir de baloneros y a sacar la bandera. Yo me acuerdo que a ese equipo de Chivas lo admiraba, y la Copa Libertadores después la viví, una Copa que se vive con una pasión espectacular, y el jugar contra Boca, en casa, era espectacular. Me nombran que iba a ser yo quién portaría la bandera y que iba a ver el partido en media cancha y fue una maravilla para mí". Añadió que como balonero vivió el duelo en el medio campo, entre los técnicos para tener una noche más que inolvidable, con solo 15 años de edad.

El actual mediocampista del Al-Sadd de Catar refiió que "justo cuando salgo en esa foto sosteniendo la bandera, con un estadio lleno a punto de presenciar el partido contra Boca Juniors, obviamente sin ser jugador, la única persona que me conocía en ese momento en el estadio era un familiar mío que sabía que iba a estar sosteniendo la bandera, pero en ese momento volteé a ver todo y dije: wow, este es mi sueño y aquí voy a estar en algún momento". Reiteró que "dije: en algún momento yo voy a estar ahí cantando el himno nacional y listo para poder patear el balón. Porque en ese momento no podía patear el balón, estaba fuera de la cancha, dije: este sueño va a ser mío. Gracias a Dios no tardó mucho en cumplirse".

Marco Fabián, quien desde su posición vio los goles de Johnny García, Omar Bravo, Juan Pablo Alfaro y Adolfo Bautista, afimó que "estuve a mitad de cancha, ahí donde está el cuarto árbitro y lo viví espectacular, el gol de Alfaro, del Bofo los grité como si yo los hubiera metido, casi festejo con ellos. A mí me gustaba ese año que pude estar de balonero, me gustaba siempre estar en ese sitio, yo intercambiaba o les pedía de favor que me dejaran estar ahí, donde está el cuarto árbitro, porque ahí se vivía intensamente el partido". Rescató que "sobre todo en medio de los dos técnicos, y yo escuchaba los gritos y cómo vivían las indicaciones, para mí era un privilegio estar en ese sitio, a pesar de no ver los goles de cerca, atrás de las porterías, a mí me encantaba estar ahí en el cuarto árbitro, me tocó ese partido como muchos más, pero fue un día inolvidable para la institución y yo estuve ahí, aunque sea de balonero".

El volante mixto debutó dos años después con la playera rojiblanca y en 2010 jugó la Final de la Copa Libertadores, que perdieron con el brasileño Internacional de Porto Alegre. Reveló que "fue algo increíble. No tengo palabras para describirlo tal cual y solo reafirmó lo que quería, mi sueño tan claro que tenía y sabía que lo iba a cumplir, nunca dejé de dudarlo, de dudar en mí del potencial que tenía y sabía que iba a lograr".