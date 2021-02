Las Leyendas: Fernando Quirarte, el eterno Sheriff de las Chivas

Fernando Quirarte, legendario defensor de las Chivas de Guadalajara, sin lugar a dudas, es uno de los más grandes jugadores que ha pasado por el glorioso vestidor del Rebaño Sagrado y también por la selección de México a lo largo de su amplia y exitosa historia. Por tal motivo, hoy recordamos la ilustre trayectoria de un ídolo: el "Sheriff" Quirarte.

El portentoso central se sumó por mérito propio al nutrido acervo histórico de leyendas del Club Deportivo Guadalajara, desde su nacimiento en el redil al ser hijo de Fausto Quirarte, también ex jugador rojiblanco, por lo que creció dentro de la institución tapatía al jugar desde las Fuerzas Básicas y debutó como profesional en la temporada 1973-1974. A partir de ese momento, comenzó a escribir su página dorada en el libro glorioso de las Chivas.

El "Sheriff" Quirarte, como era conocido el solvente zaguero central de las Chivas en la década de los 80, nació en la Perla Tapatía el 17 de mayo de 1956 y se estrenó con la playera rojiblanca en 1973 con apenas 17 años de edad. En la temporada 1986-87, ya como referente defensivo del Rebaño Sagrado alzó su primer título al ser campeón con Guadalajara. Esa Gran Final de 1987 frente a Cruz Azul fue su último partido como rojiblanco, para marcharse al odiado rival de ciudad: Atlas, con los que jugó en las campañas de 1987-88 y 1988-89. Terminó su carrera activa profesional con los Leones Negros de la UdeG (Universidad de Guadalajara) en la temporada 1989-90, muy joven aún, con 34 años de edad.

Quirarte siempre ha demostrado su afición por las Chivas (Twitter)

El legendario defensor del Guadalajara, previo a ese título con los rojiblancos, formó parte de la selección mexicana que disputó la Copa Mundial de México en 1986, en el que anotó dos goles y llegaron hasta los Cuartos de Final. En total, Quirarte jugó 45 partidos internacionales con el Tri y marcó cinco tantos en ese periodo.

Quirarte fue referente en Chivas y la selección mexicana en los 80 (Twitter)

El ex central de las Chivas reveló en una entrevista con Espn que su apodo del "Sheriff" ha sobrevivido casi 40 años y hasta señaló que "tengo tres nietos, hijos de mi hija mayor, y a veces me dicen Sheriff y me da una risa, pues sus papas les cuentan. Oye, Sheriff, me llaman en vez de decirme Yeyo, que es como abuelo". Por lo que confesó que ese mote "me lo pusieron en una transmisión Gerardo Peña y Enrique Bermúdez. Luego le pregunté al Perro, por qué el Sheriff y me dijo, que por ser el ‘Sheriff del área’, porque un sheriff en un condado es el que impone la ley y que yo imponía la ley en la defensa". Añadió que "me pusieron ‘Sheriff’ en la televisión, previo al Mundial del 86; luego la gente me llamaba así y en las entrevistas, mis amigos, mis compañeros de equipo".

Quirarte fue capitán y referente de las Chivas en la década de 1980 (Mexsport)