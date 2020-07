Miguel Ponce no quiso entrar en las polémicas palabras de José Luis Higueras con los jugadores de Chivas de Guadalajara

José Luis Higuera sigue haciendo noticia que lo vinculan con las Chivas de Guadalajara, pese a que el exdirector deportivo del equipo rojiblanco ya lleva algunos meses cesados del equipo. En esta oportunidad, envió algunas palabras en contra de los jugadores que hay dentro de la plantilla, causando un grado polémico dentro del equipo.

Miguel Ponce, jugador de las Chivas, platicó durante este martes en conferencia de prensa, en la cual aludió al tema que se ha comenzado a hablar en las últimas horas, por las cuales no se sintió aludido a las declaraciones que entregó el ex directivo de la institución, en donde algunos jugadores se sentían como “virreyes”.

“Pues mira la verdad, es que no se a qué se refería o a quién se refería, el saco no me queda, no me lo pongo y por lo tanto no tengo ningún comentario al respecto, esa es la verdad”.

�� El directivo de @Chivas detalló la competencia en esa posición y el reemplazante en caso que José Juan Macías se marche a Europa ��https://t.co/3GNyE59nkl — Chivas Pasión (@ChivasPasioncom) July 21, 2020

Por otra parte, el defensor ya comienza a sentir el debut en el Torneo Guard1anes 2020, en la cual asegura que tendrán un duelo muy complicado ante el León el próximo sábado 25 de julio.

“Será un partido difícil, quizás no están en su mejor versión, pero los antecedentes de León es que son un equipo competitivo, un equipo fuerte, que seguramente vendrán a querer ganarnos y empezar el torneo con el pie derecho. Nosotros trataremos de dar lo mejor porque queremos iniciar el campeonato ganando”.

El encuentro entre las Chivas de Guadalajara y el Club León será el sábado 25 de julio a partir de las 19:00 horas en el Estadio Akron.