"Muchos de los que llegan a Chivas no pueden con la fama": Márquez Lugo

Rafael Márquez Lugo, ex delantero de las Chivas de Guadalajara y actual integrante del panel de expertos en el programa La Última Palabra, disparó la noche del lunes contra Uriel Antuna y Alexis Vega por su más reciente caso de indisciplina que los mantiene separados del plantel rojiblanco, además señaló que se ha vuelto recurrentes porque "no pueden con la fama".

El ex atacante del Rebaño Sagrado, durante su intervención en el episodio del lunes del programa que transmite la cadena internacional Fox Sports, criticó con dureza el actuar de los también arietes Antuna (23 años de edad) y Vega (22) al incurrir en un nuevo caso de insdisciplina dentro de la institución tapatía y por el que fueron separado de manera indefinida por la directiva rojiblanca.

Alexis Vega y Uriel Antuna se mantienen separados del plantel principal (Chivas)

Uriel Antuna y Alexis Vega, quienes se perdieron del revés dominical 1-0 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez y un partido correspondiente a la sexta jornada del Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX, desconocen aún cuándo volverán a entrenar de nuevo junto a la plantilla principal y que se prepara para recibir el sábado a Pachuca.

Rafael Márquez Lugo, durante su intervención en el programa del lunes de La Última Palabra, trató de explicar los constantes problemas de indisciplina que se han presentado en los años recientes dentro de la organización tapatía y desde su experiencia como rojiblanco reconoció que "muchos de los (jugadores) que llegan a Chivas no pueden con la fama, no pueden con la ciudad". Por lo que señaló que las tentaciones que brinda la Perla Tapatía han superado tanto a Antuna como a Vega en este año, en el que además ambos se convirtieron en padres.

"MUCHOS DE LOS QUE LLEGAN A CHIVAS NO PUEDEN CON LA FAMA, NO PUEDEN CON LA CIUDAD" #LUPenCasa @RafaMLOficial trata de explicar los constantes problemas de indisciplina que se han presentado en el Guadalajara



¿Cómo debería castigar Peláez a Antuna y Vega? pic.twitter.com/M8XiH237Ry — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 25, 2020

Alberto García-Aspe, compañero de Márquez Lugo en el panel de expertos del programa que transmite la cadena Fox Sports y ex integrante de la selección mexicana, coincidió con el planteamiento del ex delantero de las Chivas de Guadalajara y afirmó que "es increíble que el jugador no se dé cuenta de la institución que está representado".

"ES INCREÍBLE QUE EL JUGADOR NO SE DÉ CUENTA DE LA INSTITUCIÓN QUE ESTÁ REPRESENTANDO" #LUPenCasa Así habló @betogarciaaspe8 sobre la indisciplina que tiene a Uriel Antuna y Alexis Vega separados del primer equipo de Chivas pic.twitter.com/PU4ejIHkGi — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 25, 2020