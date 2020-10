Ricardo Peláez confirma quién será el primer refuerzo de Chivas para el Clausura 2021

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, reconoció en una entrevista el jueves que ya han existido platicas para concretar el posible regreso del mediocampista Víctor Guzmán al club tapatío, y dio a conocer que existe obviamente el interés, ya que es un candidato a futuro, por lo que esperan que exista la posibilidad en tiempo y forma tanto de ellos como de Pachuca para llegar a un acuerdo en el próximo mercado de transferencias con miras al Torneo de Clausura 2021 de la Liga MX.

El plantel principal del Club Deportivo Guadalajara, que sufre las bajas por lesiones del capitán Jesús Molina y del defensor Cristian Calderón, padece también las ausencias de Gilberto Sepúlveda con la selección mexicana en Holanda, además de Jesús Angulo, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, José Juan Macías y Alexis Vega, concentrados con la Sub-23 en la capital de la república. Todo con miras al Clásico Tapatío del sábado 17 de octubre frente al Atlas, en el Estadio Akron y como parte de la Fecha 14 del Torneo Guard1anes 2020.

Peláez, durante una extensa entrevista exclusiva con la cadena internacional Espn, no tuvo excusa para reconocer el existente interés en Víctor Guzmán y afirmó que "sí, ya entablamos comunicación con Jesús Martínez, vamos a ver que sucede. Las cosas van cambiando con esto de la pandemia en todos sentidos, no es fácil y por supuesto que será candidato a futuro, ojalá que exista la posibilidad en precio, forma, momento y necesidades de ellos de vender, nosotros de comprar y de no ser así hay otros prospectos".

El directivo de las Chivas, con respecto a los jugadores cedidos a la selección mexicana, señaló que "lo único que hemos pedido es si pueden regresar un poco antes, porque nosotros tenemos el clásico contra el Atlas, iba a ser hasta el próximo martes, pero ya le cortaron la concentración de la Sub-23, ya se acortó a domingo, pero en el primer microciclo se prestaron a todos los jugadores y nos pidieron en el segundo y uno de ellos que se uniera al viaje a Holanda".

Ricardo Peláez también reveló las platicas que sostuvo con el director de selecciones nacionales: Gerardo Torrado, de manera simultánea a las que mantuvo su entenador Víctor Manuel Vucetich con su homólogo de la selección mexicana Sub-23: Jaime Lozano, para intercambiar opiniones, obtener facilidades y tener de regreso a sus jugadores este domingo y no el martes próximo como se tenía programado en inicio.