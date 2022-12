El exdelantero de las Chivas de Guadalajara, Oribe Peralta, fue muy cuestionado a mediados de 2019 por su llegada a Verde Valle desde el club América y aunque casi no vio minutos con la playera rojiblanca, aseguró en su libro Mi Once Ideal que fue un ciclo que tuvo que pasar en su vida y en el que reveló la verdadera razón de su polémico fichaje con el Rebaño Sagrado.

Peralta se convirtió en uno de los jugadores más icónicos en la era moderna del futbol mexicano, después de colgarse la medalla de oro con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Su pasantía por el redil fue altamente cuestionado por todo el entorno rojiblanco, porque venía de brillar y obtener títulos con su eterno rival azulcrema.

El Cepillo, como se conoce al exgoleador formado en Santos Laguna, decidió continuar su camino como escritor al presentar su libro: Mi Once Ideal, en el que se refirió a la forma en cómo se apago su carrera profesional tras llegar al Guadalajara, una decisión que sorprendió a todos por fichar con el archirrival, por lo que se le cuestionó constantemente el motivo del traspaso. No fue hasta ahora que explicó todo lo que esta polémica transferencia le ocasionó a su vida personal. ¿Se arrepintió?

Entre las páginas de su opera prima se deja leer que Peralta no llegó por dinero o alguna otra situación, sino que era algo que consideró tenía que pasar. Motivos que reiteró en una entrevista publicada por Mediotiempo, en la que resaltó que "la gente cree que me siento arrepentido por esa decisión, por no jugar, pero viéndolo desde lejos entiendo que debía estar ahí, entiendo que los momentos son los que tienes que pasar, habrá quien diga: que es que solo fuiste a cobrar, y no sé qué; pero no tienen idea de la satisfacción de cuando me retiré, que me escribieran muchos de mis compañeros o que se hayan tomado la molestia de llamarme, qué Amaury (Vergara, presidente del Guadalajara) me haya mandado un mensaje, que muchos de los que trabajan ahí me hayan compartido sus impresiones de lo que yo hice por ellos, está bien con todo lo que pasó".

Peralta fue muy criticado durante los dos años que estuvo en Chivas (IMAGO7)

"No tengo ningún arrepentimiento, creo que todo en esta vida es un ciclo y así como inició alguna vez, en algún momento tenía que terminar y estoy feliz por haber sido yo quien decidió cuando terminara". Oribe Peralta

El paso de Oribe Peralta por las Chivas resalta de forma adversa por la poca participación que tuvo con la playera rojiblanca, además que se convirtió en el blanco perfecto de constantes señalamientos de la afición por casi nulo aporte y porque -prácticamente- se la pasaba en la banca sin recibir oportunidad alguna por parte del director técnico de turno. Con Guadalajara disputó 41 partidos en los que apenas marcó dos goles y repartió tres asistencias. Mientras, que en América jugó 216 encuentros con 73 tantos y 27 asistencias; cifras muy contrastantes.

