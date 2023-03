Este exfutbolista del Guadalajara lamentó que no se estén generando los delanteros para lidiar con el peso del ataque rojiblanco.

Chivas dio de qué hablar en el arranque de la jornada 11 del Clausura 2023 debido a que cayó sorpresivamente en su visita al Puebla a la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en donde la falta de contundencia fue la clave para sellar la derrota del conjunto rojiblanco, por lo que un goleador histórico del club explotó en redes sociales.

El Guadalajara había tenido un buen rendimiento a lo largo del torneo, en donde había logrado anotar en todos los partidos, excepto en el choque contra el Atlético de San Luis y ahora se sumó la escuadra de La Franja.

ver también Expertos coinciden: era expulsión

El histórico exatacante rojiblanco, Ricardo Snoopy Pérez, explotó en redes sociales, ya que considera que el área de fuerzas básicas no está generando a los talentos necesarios para potenciar al primer equipo, principalmente en el área de la ofensiva.

“A Chivas le falta un matón en el área. No sé qué pasa con todos los que pasan por las fuerzas básicas que son muchos que no se consolidan en esa posición (Godínez, Zaldívar, JJ Macias etc.) Ayer, Puebla le ganó con muy poco por falta de contundencia”, escribió el exjugador.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional?

El enfrentamiento entre Chivas y Águilas está programado para disputarse el próximo sábado 18 de marzo en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!