Chivas empezó de la mejor manera el Apertura 2023 de la Liga MX luego de haber ganado sus dos primeros encuentros ante León y Atlético de San Luis. Por otro lado, mientras el equipo se prepara para enfrentar a Necaxa, surge una noticia de Alexis Vega quien comentó en qué gastó su primer millón de pesos.

El Gru se ha convertido en uno de los jugadores más importante de los últimos años en el Rebaño Sagrado ya que, en un equipo que tenía pocas ideas al momento de atacar, él sobre salía con su velocidad, tiros libres y gambetas. De esta manera, se colocó como un jugador intrasferible.

Por otro lado, la actualidad lo coloca en plena recuperación luego de haberse resentido de la lesión de su rodilla. Debido a esto, se descarta que regrese el próximo jueves ante Necaxa y se estima que vuelva en el primer choque por Leagues Cup.

¿En qué gastó Alexis Vega su primer millón de pesos?

Mientras se recupera de su lesión, en Empelotado recordaron el momento en el que Alexis Vega dio a conocer en qué gastó su primer millón de pesos que ganó en Toluca. “Cuando nos dan descanso tenía tres quincenas y me iba a comprar algo, tengo 15 mil pesos, me voy a comprar playeras y unos pantalones, llego al cajero, meto la tarjeta y tenía como un millón 800, iba con un amigo y le digo, esta feria no es mía se equivocaron”, le comentó a Canelo Angulo.

Y agregó: “Le marco a la contadora, la verdad me depositaron un dinero que no era, yo creo que se equivocaron, no Alexis esas son todas tus primas por los partidos ganado, mande a traer a mis papás y a mis hermanos, les compre ropa y les di dinero cuando se fueron para que ellos tuvieran, me iba a comprar un Ibiza y pues no, me fui a la BM y me compre un BMW, mi primer carro“.