Las Chivas de Guadalajara llegan en el mejor momento al partido pendiente dentro del Torneo Apertura 2025 para recibir a los Tigres de la UANL, luego de vencer al América en el Clásico Nacional el fin de semana pasado, para ello el entrenador Gabriel Milito echará mano de sus mejores hombres.

La lesión de Roberto Alvarado es una de las principales preocupaciones para este importante compromiso ante los felinos, ya que sufrió un esguince en el tobillo derecho en el partido contra las Águilas, por lo cual es prácticamente un hecho que no será tomado en cuenta.

En este sentido, sería la única duda de Milito para hacerle los honores a unos universitarios que están en la parte alta de la tabla, mientras que Chivas busca sus primeras victorias de manera consecutiva y la misión no será nada sencilla, pese a que jugarán en el Estadio Akron.

Chivas quiere su segundo triunfo consecutivo. Foto: Imago7/Diego Padilla

De acuerdo a lo que ha trabajado el estratega de los rojiblancos en los días pasados, así saltarían a la cancha: Raúl Rangel en la portería; Luis Romo, Miguel Tapias, Diego Campillo, Miguel Gómez y Bryan González en la defensa; en el medio campo Erick Gutiérrez, Fernando González y Santiago Sandoval y al frente Efraín Álvarez y Armando González.

Chivas salió del fondo de la tabla general

Antes de medirse al América el sábado anterior, Guadalajara estaba en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones con solo cuatro unidades, por ello haber vencido al acérrimo rival representó que escalaran a la posición número 11 con siete puntos y vencer a los felinos los dejaría a un punto del décimo lugar que es el último que reparte lugares para el PlayIn.