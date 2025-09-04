Estuvo cerca de llegar a principios de año, pero su influencia en los Xolos de Tijuana que todavía dirigía Juan Carlos Osorio retrasó su fichaje. Finalmente Efraín Álvarez se sumó a las filas del Guadalajara en este último mercado, a cambio de una millonada que al menos en este inicio de semestre, parece estar bien justificada.

La necesidad de tener en su plantilla a los mejores mexicanos motivó que el Rebaño fuera a la carga por Efraín Álvarez, quien a sus 23 años y después de iniciarse en Los Ángeles Galaxy, estaba siendo de los mejores atacantes de toda la Liga MX. Como rojiblanco, el nuevo dueño del dorsal ’10’ también está comenzando a mostrar su calidad.

El golpeo de Efraín Álvarez está siendo un recurso muy valioso para Chivas (Imago7)

Aunque no en todos los partidos ha sido titular, el impacto de Efraín Álvarez está siendo inmediato. En este inicio del Apertura 2025, el ex de Xolos es el jugador de Chivas con más remates (16) y regates completados (10). Además, ya registra dos goles y dos asistencias en esta nueva etapa.

Efraín, dueño de una gran zurda capaz de rematar desde lejos como se vio en el golazo a Xolos, es el jugador de Chivas que más veces ha buscado portería, por delante de Armando González (14), Luis Romo (12) o Santiago Sandoval (10). En lo que se refiere a regates, el mexicoamericano también adelanta a Cade Cowell (9) y Roberto Alvarado (8).

América también buscó el fichaje de Efraín Álvarez

Una vez culminado el receso por fecha FIFA, las Chivas y Efraín Álvarez pondrán todas sus energías en el próximo compromiso liguero, nada menos que el Clásico Nacional contra el América. En el último mercado, las Águilas también buscaron el fichaje de Efraín, quien finalmente se inclinó por vestir de rojiblanco y ahora buscará marcar diferencias en el duelo más esperado por toda la Liga MX.