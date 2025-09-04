Las Chivas de Guadalajara no tuvieron un buen comienzo en el Apertura 2025 de la Liga MX. Con seis partidos disputados y uno todavía pendiente, el Rebaño Sagrado ocupa los últimos puestos de la tabla. El entrenador Gabriel Milito parece estar en la cuerda floja más allá de la confianza existente puertas hacia adentro para revertir la situación.

Sumado a esto, el próximo compromiso tras volver a la actividad será nada menos ante América, por la jornada 7. El Guadalajara deberá visitar el Estadio Azteca para una nueva edición del Clásico Nacional, con la urgencia de sumar de a tres para comenzar a escalar en la tabla de posiciones.

La buena noticia para ese encuentro es que el Rebaño recuperaría a dos jugadores importantes: Omar Govea y Richard Ledezma. El primero, mediocampista ex Rayados, parecía haber cumplido su ciclo en el Guadalajara, pero con Gabriel Milito comenzó a ser utilizado y respondió de buena manera, ganándose la titularidad antes de caer lesionado. En su caso, incluso, Govea podría reaparecer este fin de semana en el amistoso ante León.

Omar Govea y Richard Ledezma reaparecerían ante América (Imago7 / Especial)

Por su parte, Richard Ledezma se retiró con una dolencia apenas iniciado el juego ante Xolos de Tijuana. El lateral derecho con pasado en PSV sería otro elemento que podría reaparecer en el Clásico Nacional, aprovechando el receso para completar su puesta a punto.

Los otros lesionados de Chivas

Además de los dos mencionados, el Rebaño tiene a otros jugadores en la enfermería: casos como los de Alan Pulido, José Castillo y Daniel Aguirre no han tenido reporte médico alguno, por lo que se desconoce si podrían retornar o no en el Clásico Nacional. El otro lesionado es Leonardo Sepúlveda, quien todavía tiene varias semanas tras pasar por el quirófano.