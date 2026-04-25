Armando González tiene en sus manos la posibilidad de firmar una página inédita en la historia del Club Deportivo Guadalajara, al aspirar a convertirse en el primer bicampeón de goleo de la institución rojiblanca.

Con 12 anotaciones en el Torneo Clausura 2026, apenas una menos que Joao Pedro, el canterano de Chivas afronta el partido de esta noche ante Xolos de Tijuana en el Estadio Akron correspondiente a la Jornada 17.

“Yo trato de hacer lo mejor que puedo en cada partido; lo primordial es que ganemos y que logremos el objetivo de ser campeones, y los goles son resultado de eso. Si se da (el Bicampeonato), estaré muy contento, y si no, también, porque creo que lo que he logrado es muy bueno”, mencionó en entrevista con Mural.

Cabe mencionar que Jared Borgetti fue el último mexicano bicampeón de goleo y lo hizo cuando defendía los colores de Santos Laguna en el Invierno 2000 y Verano 2001.

Armando González sueña con el bicampeonato de goleo.

¿A qué hora juega Chivas ante Xolos?

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Xolos de Tijuana, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 iniciará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitidor por Amazon Prime.