Ayer en el Estadio Akron se vivió un partido no apto para cardíacos debido a que Chivas pasó de estar perdiendo por dos goles diferencia a empatar en el último minuto. Tras el partido, Armando González, figura con un doblete ante Pumas, confirmó lo que toda la afición piensa tras rescatar el partido en la última pelota al señalar que no se jugó bien y que no se ha ganado nada.

En diálogos con Chivas TV, la Hormiga dejó claro que no llevaron adelante su mejor partido, sino que además no cumplieron el objetivo que es ser campeón. “La verdad un partido creo que de nuestra parte es malo en ciertos aspectos. Hicimos cosas buenas también, pero por lo general un primer tiempo no es lo que nos representa ese primer tiempo. Tenemos que ser mejores y queremos lograr el objetivo”, comentó.

En la misma entrevista señaló que él como los jugadores se caracteriza por siempre ir en busca del partido. En la misma entrevista Armando González señaló que deben ser humildes para lograr la 13 en el Clausura 2026.

Armando González habló luego del empate ante Pumas. (Foto: IMAGO7)

“Tenemos que afrontar todos los partidos con la misma humildad de siempre. No hemos logrado nada. No nos podemos relajar. El profe nos dice siempre ‘Si en el fútbol te relajas estás muerto’. Entonces no nos podemos relajar, no podemos cambiar esa actitud, no hemos logrado nada”, declaró el atacante.

Armando González habló del penal ante Pumas

Uno de los grandes momentos del partido fue el penal que ejecutó Armando González tras haber fallado ante Atlas en el Clásico Tapatío. En diálogos con Chivas TV señaló que él quería ir a ejecutarlo. “Es para lo que para lo que siempre quise estar, para lo que estoy. para lo que vivo. Yo vivo para jugar al fútbol y meter goles. Créeme que esa es mi motivación y lo único que quiero en la vida y en estos momentos es donde uno sueña estar y uno tiene que que decir ‘Yo le tiro yo le tiro’ y yo siempre voy a querer tirarlo”, cerró.