Fátima Bosch escribió su nombre con letras de oro al convertirse en Miss Universo 2025. La modelo mexicana es fiel aficionada a nuestras Chivas y luego del histórico triunfo el equipo la felicitó en redes sociales.

“¡ORGULLO MEXICANO! Fátima Bosch obtiene la cuarta corona para nuestro país“, escribió el Club Deportivo Guadalajara para acompañar una fotografía de ella presumiendo la camiseta del Rebaño Sagrado.

“Como mujer y como Miss Universo quiero alzar mi voz y ponerla al servicio de los demás. Estamos aquí para crear el cambio y ser fuertes. Las mujeres que logramos pararnos con valentía, somos las que hacemos historia”, dijo la nacida en Tabasco después de ser galardonada.

Fátima Bosch con la playera de Chivas.

Así reaccionó en vivo Christian Martinoli y Luis García al triunfo de Fátima Bosch

No podía faltar la reacción de Christian Martinoli y Luis Garcíaal triunfo de Fámita Bosch. Lo mejor de todo esto es que fue en vivo, pues en el momento de la premiación los especialistas de Azteca Deportes se encontraban transmitiendo en su canal de Youtube y así vivieron la coronación de la mexicana.

“Ganó México, ganó México. Miss Universo, México ya es potencia doctor”, dijo Christian Martinoli. “México ganó, México ganó”, respondió Luis García.

Posteriormente, Christian Martinoli dijo: “México es potencia doctor, no en el futbol, pero sí en Miss Universo, desde Lupita (Jones), Lupita mostró el camino doctor”. Ganó Fátima, wey, Fátima ganó”, comentó Luis García.

“A Fátima me la quisieron censurar cuando se puso al pedo ahí en una reunió. Ahí está doctor, callando bocas. El triunfo es mexicano, aunque no sea en el futbol, estamos con Miss Universo”, finalizó Christian Martinoli.