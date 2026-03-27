Benjamín Galindo Jr., canterano del Guadalajara, ha logrado consolidarse en la Primera División tras su llegada al Atlético San Luis, donde se ha convertido en un titular indiscutible al disputar los 12 partidos del Clausura 2026 como titular. A pesar del irregular momento del equipo potosino, el defensor ha sido una de las piezas más constantes, situación que contrasta con su paso por Chivas, donde no logró cumplir con las expectativas y terminó saliendo con sensaciones encontradas.

Ahora, con mayor madurez futbolística tras haber acumulado más de 130 partidos entre su etapa en Cancún FC y su presente con San Luis, Galindo Jr. ha dejado claro que tiene un objetivo pendiente: regresar al Guadalajara. El zaguero confesó que quiere “quitarse la espinita” de triunfar en el club que lo formó, donde además su apellido tiene un peso importante en la historia rojiblanca.

En entrevista para la cuenta de Twitter Chivahermanos 1908, el defensor no ocultó su deseo de tener una segunda oportunidad en Chivas, explicando que su vínculo con el club va más allá de lo profesional. No solo busca revancha deportiva, sino también cumplir el sueño de consolidarse en el equipo con el que creció, influenciado por el legado de su padre y el arraigo familiar hacia el Rebaño Sagrado.

Sin embargo, también reconoció que durante mucho tiempo quedó inconforme con la manera en la que salió del club, al punto de cerrar la puerta a un posible regreso. Con el paso del tiempo, esa postura ha cambiado, y hoy se muestra abierto a volver, aunque sin dejar de valorar su presente en Atlético San Luis, donde se siente cómodo y agradecido por la oportunidad.

Chivas sí buscó reforzarse con un defensa central en el mercado de fichajes de invierno

Durante el último mercado de fichajes, Chivas analizó incorporar a un defensor central, posición en la que justamente se desempeña Benjamín Galindo Jr. No obstante, ninguno de los perfiles evaluados terminó por convencer a Gabriel Milito, quien busca características muy específicas para su sistema de juego.

Por ello, la directiva optó por no realizar incorporaciones en esa zona del campo, priorizando mantener la estructura actual del plantel. En ese contexto, un eventual regreso de Galindo Jr. luce complicado en el corto plazo, aunque su crecimiento reciente podría ponerlo nuevamente en el radar si mantiene este nivel.