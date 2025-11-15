Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, la competencia por un lugar en la Selección Mexicana se ha vuelto feroz, especialmente en la portería, donde solo tres jugadores pueden ser convocados y normalmente solo uno tiene minutos. Esta realidad convierte la lucha por la titularidad en una de las batallas más exigentes dentro del Tri.

En los últimos meses, Raúl Rangel y Luis Ángel Malagón han acaparado los reflectores, pues ambos parecen ir parejo en la carrera por ser el arquero titular rumbo al Mundial. Sin embargo, para la convocatoria de noviembre se sumó Carlos Acevedo, quien reconoció lo dura que es esta pelea por un lugar, pero también llenó de elogios al Tala y al guardameta del América.

Durante una entrevista en la concentración del Tri, Acevedo afirmó que tanto Rangel como Malagón son “grandes porteros con mucho talento”, destacando que la competencia interna es tan fuerte que obliga a todos a elevar su nivel. Según Acevedo, este ambiente de exigencia es clave para que México llegue con una base sólida al 2026.

A pesar de estos elogios, Javier Aguirre aún no ha comunicado quién será su portero titular. El técnico del Tri se ha negado a inclinarse por Rangel o por Malagón y, además, ha dejado claro que ninguno tiene asegurado su lugar en la convocatoria mundialista, incluso si han sido habituales en cada Fecha FIFA.

Chivas publicó un video para resaltar las cualidades de Raúl Rangel

Este viernes, Chivas sorprendió publicando un video que generó conversación inmediata. En medio del debate nacional sobre si el titular debe ser Rangel o Malagón, el club rojiblanco decidió resaltar las mejores cualidades del Tala, especialmente aquellas en las que su rival ha sido criticado, como las salidas por aire. Para muchos aficionados, este gesto parece un intento directo de influir en la decisión de Javier Aguirre rumbo al Mundial.