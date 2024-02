Chivas de Guadalajara conoció este miércoles a sus próximos rivales del Grupo Oeste 2 en la nueva edición de la Leagues Cup 2024. Curiosamente, se trata de Los Angeles Galaxy y San Jose Earthquakes. Clubes que se enfrentarán entre julio y agosto a sus exfiguras: Javier Chicharito Hernández y Cade Cowell, respectivamente. Ambas franquicias reaccionaron de inmediato al probable reencuentro con los flamantes refuerzos rojiblancos.

El Rebaño Sagrado, que jugará en febrero la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, buscará revancha en la Leagues Cup tras su pasado fracaso. Los tapatíos perdieron ante FC Cincinnati y Sporting Kansas City, para ocupar el último lugar de su sector en 2023. Ahora, con el argentino Fernando Gago en el banquillo rojiblanco, intentará avanzar de ronda y pelear este título.

El Galaxy, que no renovó el contrato de Chicharito hasta su vencimiento en diciembre, apareció en la red social X con un elaborado post. Los angelinos, en español, refirieron en su cuenta oficial que “nos vemos pronto” y una trabajada imagen del delantero con ambos uniformes. Así reaccionaron al probable reencuentro con su exdelantero, a partir del viernes 26 de julio. La fecha de los partidos de esta fase de grupos todavía no ha sido informada.

Hernández Balcázar, durante un partido de la US Open Cup, sufrió una dura lesión que lo marginó del resto de la temporada 2023. Se trató de una rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha, el 9 de junio en Salt Lake City, Utah. El delantero apenas disputó 12 partidos, 10 como titular para totalizar 842 minutos. Marcó sólo un gol en la campaña, para la victoria 2-0 sobre Austin en casa, el 24 de abril. El atacante se presentó el 27 de enero en una gala fastuosa en el Estadio Akron como refuerzo de Chivas y ya entrena con el equipo.

La épica reacción de San Jose a su reencuentro con Cowell

San Jose Earthquakes, por su parte, no perdió la oportunidad para reaccionar de forma más jocosa y también apareció en X. Los californianos sugirieron el reencuentro en una épica comparación con los protagonistas de la saga de películas: Rápido y Furioso. Dominic Toretto (Vin Diesel) y Brian O’Conner (el fallecido Paul Walker) sirvieron para una épica comparación con Chicharito y Cade Cowell. La publicación refirió: “You know what this means…” o en español, “sabes que significa esto…“, para resaltar los reencuentros que se escenificarán en California.

El Vaquero Cowell, de apenas 20 años de edad, ya debutó como titular con las Chivas en la Liga MX. Llegó a Guadalajara después de jugar 24 partidos con el Earthquakes en la temporada 2023 de la MLS (Major League Soccer). El joven atacante apareció 20 veces en la alineación de los californianos y entró de cambio en cuatro ocasiones, para coleccionar 1.588 minutos. Anotó un gol en el empate como anfitrión 1-1 con Minnesota United, el 3 de septiembre pasado.

El grupo de Chivas en la Leagues Cup 2024

La competencia de la Concacaf presentó este miércoles los grupos de la edición 2024 del evento. El boletín informativo refirió que la afición californiana se paralizará con “el enfrentamiento de Chivas contra los San Jose Earthquakes y al LA Galaxy en el Oeste 2. Las dos grandes adquisiciones recientes del Guadalajara verán a sus antiguos compañeros de equipo. Ya que el delantero Javier Chicharito Hernández se enfrentará con el Galaxy por primera vez desde su regreso a Guadalajara. Mientras que Cade Cowell espera ayudar al Rebaño Sagrado a vencer a los Quakes, después de mudarse del norte de California este invierno“.