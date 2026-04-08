Chivas se convirtió en el primer equipo del Clausura 2026 en asegurar su lugar en la Liguilla luego de alcanzar los 31 puntos tras el empate ante Pumas, un resultado que confirmó su gran torneo hasta el momento. Sin embargo, aunque el boleto a la Fiesta Grande ya está garantizado, el liderato todavía no está asegurado y existe incluso la posibilidad de que el Guadalajara pierda varias posiciones en la Tabla General en un escenario poco favorable.

Actualmente restan solo cuatro partidos por disputarse en la fase regular del Clausura 2026, lo que significa que todavía hay 12 puntos en juego que pueden cambiar por completo la parte alta de la clasificación. En ese contexto, el Guadalajara podría caer incluso hasta el quinto lugar general, lo que implicaría perder una ventaja muy importante como lo es cerrar los partidos de Liguilla en casa.

Los equipos que podrían provocar este escenario son Cruz Azul, Toluca, Pachuca y Pumas, ya que si estos clubes ganan todos sus partidos restantes y Chivas pierde los suyos, matemáticamente podrían superarlo en la tabla. Aunque se trata de una posibilidad que en la práctica luce complicada, el hecho de que exista mantiene encendidas las alertas dentro del entorno rojiblanco.

Si algo quedó claro en el cierre del Apertura 2025 es que Gabriel Milito le da un valor especial a la forma en que su equipo termina la fase regular, entendiendo que el impulso anímico y futbolístico con el que se llegue a la Liguilla puede marcar la diferencia. Por ello,

El América está en sexto lugar y matemáticamente ya no pueden alcanzar a Chivas

En contraste con el gran momento rojiblanco, el torneo ha sido complicado para el América, que actualmente se ubica en el sexto lugar de la Tabla General con 18 puntos. Con solo 12 unidades aún por disputarse, el máximo rival ya no tiene posibilidades matemáticas de alcanzar a Chivas y sus 31 puntos, lo que garantiza que el Guadalajara terminará el torneo por encima de ellos en la clasificación.