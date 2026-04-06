Luego del empate frente a Pumas dentro de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026, la Liga MX le dio la bienvenida al Club Deportivo Guadalajara a los Cuartos de Final a falta de cuatro partidos de finalizar la Fase Regular.

“Oficial. Chivas, bienvenido a la Fase Final del Con México Clausura 2026. ¡El Rebaño es el primer invitado a #LaFiestaDeLaAfición!”, se lee en la publicación de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado llegó a 31 unidades para mantenerse en la cima de la tabla general y colocarse a 14 puntos del octavo lugar que son los Tigres en estos momentos, a falta de jugarse 12 unidades.

Chivas es el primer equipo en clasificar a la Liguilla.

Cabe mencionar que para el Torneo Clausura 2026 se eliminó el Repechaje, por lo que únicamente los ocho mejores equipos de la tabla general avanzarán directamente a la Fiesta Grande.

El récord que Chivas apunta a romper en el Clausura 2026

Ya con el boleto en sus manos, el Club Deportivo Guadalajara buscará romper el récord de puntos en la historia de los torneos cortos, el cual Cruz Azul estableció en el Apertura 2014 cuando sumó 42 unidadas y al quedar todavía cuatro fechas, los pupilos de Gabriel Milito pueden lllegar a 43 puntos.