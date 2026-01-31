Esta semana, en la previa al choque ante Atlético San Luis, varios futbolistas de Chivas regresaron a los entrenamientos en Verde Valle después de lo que fueron los amistosos de la Selección Mexicana. En redes sociales, un detalle que llamó la atención lejos de lo futbolístico fue el ver a Richard Ledezma retirándose de la práctica a bordo de una camioneta de alta gama que rápidamente se viralizó entre la afición rojiblanca.

Lejos de los autos deportivos tradicionales, Richard Ledezma optó por una camioneta de gran porte y prestaciones premium. Se trata de una Ford Lobo Platinum Plus HEV, modelo que en el mercado mexicano tiene un precio que arranca en los $1,789,100 pesos.

Este vehículo cuenta con un motor 3.5 litros PowerBoost V6 híbrido, capaz de generar 430 caballos de fuerza, además de una transmisión automática de 10 velocidades y tracción 4×4. En el interior, sobresalen los acabados de lujo: asientos de piel con grabados exclusivos, calefacción, ventilación y función de masaje, además de un equipamiento tecnológico de primer nivel.

Ford Lobo Platinum Plus HEV.

Los números de Richard Ledezma en Chivas

Con este contexto fuera de la cancha, el foco vuelve a lo deportivo: ¿cómo ha sido el rendimiento de Ledezma desde su llegada a la Liga MX? Desde que se incorporó al conjunto rojiblanco, Richard Ledezma acumula 1 gol y 6 asistencias en 22 partidos oficiales. Su desempeño como carrilero por derecha ha sido fundamental en la idea de Gabriel Milito, destacándose por su intensidad, recorrido y capacidad para generar amplitud.

Richard Ledezma hizo su debut en el Tri (Imago7)

Más allá de los registros estadísticos, su regularidad y versatilidad le permitieron ganarse un lugar en las convocatorias de la Selección Mexicana, donde empezó a aparecer como una alternativa real en el ciclo de Javier Aguirre.

La lesión de Rodrigo Huescas abrió un escenario de competencia en el lateral derecho del Tri. Aunque Jorge Sánchez parte con experiencia y recorrido, la irrupción de Richard Ledezma lo posiciona como un serio contendiente por un lugar en el once inicial. Su presente en Chivas y la confianza que empieza a ganar en selección lo colocan como uno de los nombres a seguir de cara al futuro inmediato.