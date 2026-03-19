Fernando Beltrán vivió un regreso cargado de emociones al Estadio Akron. Tras la goleada de Chivas por 5-0 ante León, el mediocampista -excapitán y referente rojiblanco- fue captado al finalizar el encuentro recorriendo la cancha con gesto serio y contenido, en una escena que refleja el peso emocional del momento.

En el video, mientras la afición celebra el triunfo con los tradicionales cánticos tras el silbatazo final, Beltrán recorre la cancha con gesto serio, mirada baja y paso pausado. Lejos de cualquier reacción hacia las gradas, su actitud reflejó más el impacto de una noche especialmente adversa: derrota abultada, un regreso incómodo a su antigua casa y el recuerdo fresco de los abucheos que recibió durante el partido.

Formado en las Fuerzas Básicas del Guadalajara, Beltrán fue durante años una de las caras del proyecto rojiblanco. Se ganó un lugar como titular, portó el gafete de capitán y conectó con la afición por su entrega, dinámica en el mediocampo y sentido de pertenencia. Sin embargo, su etapa también atravesó altibajos deportivos y tensiones internas que, con el tiempo, desgastaron su relación con parte del entorno.

Ese quiebre quedó reflejado en su regreso: durante el partido fue abucheado en cada intervención con balón y desde su ingreso, en un recibimiento muy distinto al respaldo que supo tener. Todo, además, en medio del complicado presente de León, que atraviesa una crisis en el Clausura 2026: venía de caer 0-3 como local ante Xolos en un resultado que derivó en la renuncia de Ignacio Ambriz, y se ubica en la parte baja de la tabla, en el puesto 16 con apenas 10 puntos en 11 jornadas.

Afición se divide por Fernando Beltrán

En redes sociales, la reacción de la afición mostró una fuerte polarización. Algunos interpretaron su imagen final como la de un futbolista “reflexivo”, incluso arrepentido por su salida o por decisiones tomadas en el último tramo de su ciclo. Otros, en cambio, fueron mucho más duros, señalándolo como una figura conflictiva dentro del vestidor o cuestionando que no haya llevado su talento a un siguiente nivel.