Armando González volvió a hacerse presente en el marcador la noche de este miércoles, siendo parte de la goleada 5-0 de Chivas sobre León en el Estadio Akron, un resultado que desató la euforia de la afición rojiblanca. Sin embargo, más allá del resultado, la racha goleadora de la Hormiga sigue creciendo y consolidándose, especialmente cuando juega en casa, donde parece volverse imparable.

Y es que con su anotación ante los Panzas Verdes, el Otaku del Gol alcanzó nueve partidos consecutivos de fase regular marcando en el Estadio Akron, una cifra que refleja no solo su constancia individual, sino también el alto nivel ofensivo que ha sostenido el Guadalajara como local en los últimos meses. Se trata de una racha pocas veces vista, que confirma su peso dentro del sistema de Gabriel Milito.

Esta impresionante seguidilla comenzó desde el Apertura 2025, en el duelo ante Necaxa por la Jornada 10, y se ha extendido frente a rivales como Mazatlán, Atlas, Monterrey, Pachuca, Querétaro, América, Santos y ahora León. La única mancha en este periodo fue el partido ante Cruz Azul en Cuartos de Final, donde el delantero ya arrastraba molestias físicas y el encuentro terminó sin goles, rompiendo momentáneamente su inercia.

Aunque el Akron se ha convertido en su territorio más letal, la realidad es que Armando González también ha demostrado su capacidad de impacto como visitante. En partidos recientes ante Atlas, Mazatlán y San Luis, el atacante rojiblanco también se hizo presente en el marcador y fue determinante para las victorias, dejando claro que su momento trasciende cualquier condición de localía.

Armando González recortó distancias con Joao Pedro en el liderato de goleo de la Liga MX

Además, su gol ante León tuvo un impacto directo en la tabla de goleo. Armando González llegó a nueve anotaciones en el torneo, colocándose a solo una de Joao Pedro, quien lidera con diez. Con la fase regular entrando en su tramo decisivo, la Hormiga tiene en sus manos la posibilidad de pelear hasta el final por el liderato y buscar lo que sería un histórico bicampeonato de goleo para Chivas.