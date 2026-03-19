Las Chivas de Guadalajara atraviesan uno de sus mejores momentos en los últimos años. Luego de golear a León por 5-0 en el partido pendiente de la jornada 9, el equipo dirigido por Gabriel Milito recuperó el liderato del Clausura 2026 y se consolidó como uno de los grandes candidatos al título.

Con este resultado, el Guadalajara alcanzó los 24 puntos en 11 jornadas, producto de nueve victorias y dos derrotas, una cifra que lo coloca muy cerca de sus mejores registros en torneos cortos. De hecho, el Rebaño Sagrado está a solo siete unidades de igualar su mejor marca histórica, que es de 34 puntos.

A lo largo de su historia en torneos cortos, Chivas ha alcanzado esa cifra en dos ocasiones: en el Clausura 2004 y en el Clausura 2023. En ambas campañas, el equipo logró llegar hasta la final del futbol mexicano, aunque no pudo coronarse campeón: cayó ante Pumas UNAM en 2004 y frente a Tigres UANL en 2023.

El dato no es menor, ya que este equipo de Milito parece seguir un camino similar. A falta de varias jornadas por disputarse, el Guadalajara no solo suma puntos, sino que muestra una evolución en su funcionamiento, con mayor contundencia ofensiva y solidez colectiva.

Lo que le espera a Chivas en el Clausura 2026

De cara al cierre del Clausura 2026, a Chivas le restan compromisos exigentes ante rivales como Monterrey, Pumas UNAM y Tigres UANL, además de otros duelos que podrían ser clave en la pelea por la parte alta. Si mantiene este ritmo, el Rebaño no solo podría igualar su mejor registro, sino incluso superarlo y llegar como uno de los grandes favoritos a la Liguilla.