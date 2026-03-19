Chivas firmó una actuación aplastante ante León este miércoles, imponiéndose con un contundente 5-0 gracias a los auténticos golazos de Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, Armando González, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos. Aunque una “manita” ya refleja una superioridad clara, las estadísticas del partido dejan en evidencia que el marcador incluso pudo ser más abultado para el Rebaño Sagrado.

El dominio rojiblanco fue total de principio a fin. Chivas registró 29 remates, de los cuales 16 fueron a portería, mientras que León apenas logró dos disparos, con solo uno al arco. A esto se suma un control absoluto del juego: 76% de posesión, 688 pases contra 212 del rival y 12 tiros de esquina a favor por ninguno en contra, números que reflejan una diferencia abismal entre ambos equipos.

Por si fuera poco, la cuenta especializada Statisticks reveló un dato demoledor: el Guadalajara alcanzó un xG de 5.14, el más alto registrado desde que tienen datos en la Liga MX. Del otro lado, León apenas generó 0.11 xG, una diferencia que explica perfectamente lo visto en el terreno de juego y que confirma la superioridad rojiblanca en cada zona del campo.

Si analizamos únicamente los 16 disparos a puerta, queda claro que el 5-0 incluso se queda corto para lo que generó el equipo de Gabriel Milito. El Guadalajara no solo dominó, sino que también fue ampliamente superior en contundencia y generación de peligro, enviando un mensaje claro al resto de la Liga MX de cara a la recta final del torneo.

Chivas se convirtió en la mejor delantera del torneo y el equipo con mejor diferencia de goles

Con esta goleada, Chivas alcanzó los 22 goles en el torneo, colocándose como la mejor ofensiva del Clausura 2026, empatado con Cruz Azul. Además, su diferencia de goles ya es la mejor del campeonato con +13, un factor que puede ser determinante en la Liguilla, especialmente para definir posiciones y asegurar ventajas como cerrar eliminatorias en casa.