Armando González está viviendo una auténtica temporada de ensueño con Chivas, en la que en menos de un año logró consolidarse como titular indiscutible, perfilarse para asistir a su primer Mundial y colocarse en la pelea por un histórico bicampeonato de goleo. Este presente provoca que todos los reflectores estén puestos sobre el delantero rojiblanco, quien se ha convertido en uno de los nombres más importantes del futbol mexicano.

Sin embargo, si algo ha caracterizado a Armando González fuera del terreno de juego es la humildad con la que se maneja pese a su creciente protagonismo. Aunque es uno de los futbolistas más determinantes del Guadalajara, nunca pierde la oportunidad de reconocer el trabajo colectivo y agradecer públicamente a sus compañeros por ser quienes le generan los balones peligrosos y las asistencias que terminan en gol.

En una reciente entrevista para Telemundo, Armando González se tomó el tiempo de nombrar uno por uno a los compañeros que le han generado asistencias en los últimos torneos, dejando en claro que su éxito goleador no sería posible sin el trabajo previo del equipo. Incluso reconoció que la mayoría de sus anotaciones llegan con remates de primera intención, producto de los buenos centros y pases que recibe dentro del área.

Incluso, la Hormiga tuvo palabras de agradecimiento para Raúl Rangel, quien aunque no le ha dado asistencias directas en el torneo, sí es clave en el origen de muchas jugadas gracias a su destacado juego con los pies y su capacidad para lanzar pases largos que rompen líneas. De esta forma, el delantero dejó en claro que el impacto del arquero rojiblanco va mucho más allá de atajar balones, siendo también parte importante en la construcción ofensiva del equipo.

Armando González está a punto de vivir su primer Mundial, se filtró su convocatoria a Selección

El gran momento que atraviesa Armando González también empieza a rendir frutos a nivel internacional, pues según recientes filtraciones, el delantero rojiblanco formaría parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para la concentración extraordinaria previa a la Copa del Mundo. De confirmarse esta información, la Hormiga estaría a las puertas de cumplir uno de los mayores sueños de su carrera, coronando así una temporada que ya luce inolvidable para el joven atacante.