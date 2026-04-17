Raúl Rangel se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los jugadores más importantes de Chivas, consolidándose como titular indiscutible y perfilándose ahora para cumplir uno de los mayores sueños de cualquier futbolista: disputar un Mundial. Además, todo apunta a que el arquero rojiblanco podría ser el titular de la Selección Mexicana, un escenario que sin duda le abriría muchas puertas en su carrera profesional.

Consciente del impacto que puede tener una actuación destacada en la Copa del Mundo de 2026, el arquero rojiblanco dejó en claro que su mayor ambición es jugar en el futbol europeo. En entrevista para ESPN, Rangel aseguró que quiere formar parte de la lista de porteros mexicanos que lograron emigrar al Viejo Continente, dejando claro que el Mundial representa la vitrina ideal para cumplir ese objetivo y dar el siguiente gran paso en su carrera.

Esta situación, por supuesto, enciende las alarmas en Chivas, ya que aunque una eventual salida representaría un ingreso económico importante para el club, también significaría tener que buscar un nuevo guardameta titular y comenzar un proceso de reconstrucción en una posición clave. La posible venta del Tala no sería una mala noticia en lo financiero, pero sí obligaría a replantear la estructura del equipo.

Además, ahora que se filtró la lista de jugadores de la Liga MX que serían convocados por Javier Aguirre para la concentración extraordinaria previa al Mundial, ya se contempla que Chivas no podrá contar con Raúl Rangel durante la Liguilla. Por ello, será fundamental comenzar a darle minutos a Óscar Whalley, con el objetivo de que llegue con ritmo competitivo a la fase final del torneo.

Raúl Rangel quiere poner en alto el talento mexicano en Chivas, Selección Mexicana y en Europa

Durante la misma charla, Raúl Rangel recordó las palabras de Jorge Vergara sobre la importancia de creer en el talento mexicano, tomando ese mensaje como una inspiración personal. El arquero dejó en claro que su visión va más allá del futbol, pues considera que los mexicanos tienen la capacidad de competir al más alto nivel en cualquier ámbito. Por ello, su meta es convertirse en un ejemplo que inspire a otros connacionales, demostrando que con trabajo y disciplina se pueden alcanzar metas internacionales.