El Mundial 2026 está cada vez más cerca y los tres estadios de México que serán sede trabajan a contrarreloj para estar listos: el Estadio Akron en Guadalajara, el Estadio BBVA en Monterrey y el Estadio Azteca en Ciudad de México. Este último, al ser el más antiguo de los tres, es también el que requiere más remodelaciones para cumplir con los estándares de la FIFA.

Como parte de estos trabajos, el banco Banorte se convirtió en el nuevo patrocinador del inmueble, en un acuerdo millonario que incluye que el estadio lleve su nombre oficial y que parte de los recursos se destinen a las obras de modernización. Sin embargo, lo que pocos esperaban es que las nuevas butacas del Estadio Azteca serán pintadas de rojo y blanco, los colores del banco… pero también los de Chivas.

Tras darse a conocer esta noticia, las redes sociales estallaron en burlas hacia el América, eterno rival del Guadalajara. Aficionados de todos los equipos, pero especialmente del Rebaño Sagrado, llenaron de memes e ironías las publicaciones, recordando que el histórico Estadio Azteca —la casa del América y de la Selección Mexicana— lucirá con los colores rojiblancos justo antes del Mundial, en donde será una de las sedes más vistas del torneo.

El Estadio Akron recibirá varias remodelaciones durante el Clausura 2026

Por su parte, en el Estadio Akron también habrá una serie de remodelaciones importantes que obligarán a Chivas a regresar temporalmente al Estadio Jalisco. Aunque este recinto es histórico tanto para la Selección como para el propio Guadalajara —que aún mantiene una participación accionaria en él—, parte de la afición rojiblanca ha mostrado su descontento, mientras que otros celebran el cambio por su ubicación más céntrica y accesible.