El 13 de junio de 2004 es una fecha que siempre será recordada con tristeza entre la afición de Chivas de Guadalajara. Aquella trágica tarde, el Rebaño Sagrado cayó derrotado en penales por los Pumas en la Final del torneo Clausura 2004, hace 20 años atrás.

Fue Rafael Medina quien le se encargó de echar por la borda los sueños de millones de chivahermanos cuando erró el último tiro de la tanda de penales. El lateral derecho se llevó las manos al rostro mientras Sergio Bernal corrió a abrazar a sus compañeros para celebrar el épico triunfo auriazul.

El dolor de Ramón Morales tras perder ante Pumas

“Fue una Final que me dolió bastante”, reconoció el entonces capitán rojiblanco Ramón Morales en una entrevista para el podcast de La Capitana, esposa de Andrés Guardado, una charla en la que contó lo difícil que fue aquella derrota en Ciudad Universitaria.

Para Ramoncito, se trató de uno de los partidos más tristes de su carrera. Y es que eran tiempos en qué Jorge Vergara apenas llevaba dos años de haber adquirido al Club Guadalajara, por lo que todo lo quería hacer en grande. De hecho, tenía preparada una magna fiesta para celebrar el título, misma que tuvo que cancelar por culpa del error de Medina.

Así fue como Jorge Vergara hizo que dieran la cara a la afición

“En la Final contra Pumas, Jorge Vergara nos tenía planeado un festejo en la Minerva. Jorge recibió una llamada y querían que fuéramos con la gente, pero eres el derrotado y todos le dijimos que no. Él quería que fuéramos a dar la cara, lo hicimos. Me toca hablar, llorando, y pensaba si tendríamos la oportunidad de jugar otra Final. Fue muy difícil. Dije que íbamos a regresar y lo hicimos. No es fácil llegar, y es un gran valor que tiene el futbolista”, lamentó.

El Guadalajara pudo tener su revancha deportiva dos años más tarde cuando venció al Toluca en el Apertura 2006, cuando con goles de Maza Rodríguez y Bofo Bautista conquistó el título 11 de su historia.